Exprezident USA Trump podle žaloby lhal o hodnotě svých hotelů | E15.cz

✅ Rusko vyhlásilo mobilizaci, Brusel chystá nové sankce

Rusko ve středu vyhlásilo částečnou mobilizaci. Šéf Kremlu Vladimir Putin uvedl, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží zničit jeho zemi. Podle expertů však může trvat měsíce než se noví vojáci budou moci zapojit do války na Ukrajině. Po vyhlášení mobilizace se prudce propadla moskevská burza a výrazně oslabil i rubl. Někteří Rusové začali prchat do zahraničí. Letenky do hlavních měst Gruzie, Arménie a Turecka se vyprodaly během několika minut. Evropská unie chystá podle serveru Politico nový balík protiruských sankcí.

✅ Trump a jeho děti byly obžalováni z podvodů

Bývalý americký prezident a realitní magnát Donald Trump čelí v USA další žalobě. Vyšetřovatelé v New Yorku tvrdí, že exprezident a jeho tři děti v letech 2011 až 2021 opakovaně lhaly o skutečné hodnotě svých nemovitostí, aby si zajistily výhodnější půjčky a nižší daně. Šlo především o hotely a golfová hřiště. Rodina Trumpových si tak podvodem přišla na nejméně 250 milionů dolarů, skoro 6,3 miliardy korun. Trump svou vinu popírá a označil soudní proces za „další hon na čarodějnice“.

✅ Evropská unie sází na vodík

Evropská komise ve středu schválila balíček ve výši 5,2 miliardy eur, zhruba 128 miliard korun na podporu vodíkových projektů. Brusel věří, že tento krok přiláká do odvětví investice za dalších sedm miliard eur ze soukromého sektoru. Většina peněz půjde na výstavbu velkých elektrolyzérů a dopravní infrastruktury pro výrobu, skladování a přepravu obnovitelného a nízkouhlíkového vodíku.

✅ Americké akcie po dalším zvýšení úrokové sazby zlevnily

Akciové trhy ve Spojených státech reagovaly na včerejší zvýšení základní úrokové sazby Fedu o 0,75 procentního bodu poklesem. Předseda Rady guvernérů americké centrální banky Jerome Powell totiž zmínil, že ho od dalšího utahování měnové politiky neodradí ani hrozba hospodářské recese. Index S&P 500 se snížil o 1,71 procenta. Dow Jones odepsal 1,7 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 1,79 procenta.

Stane se dnes