Trump se vrátí na sociální sítě. Turecká lira se rekordně propadla | E15.cz

Budapešť nasadí další vakcínu

Maďarská vláda schválila pro nouzové použití další čínskou vakcínu, a to od společnosti CanSino Biologics. Maďarsko tak bude očkovat již šestou látkou a třetí, která nebyla schválena Evropskou unií. Už dříve povolilo ruskou vakcínu Sputnik V a preparát čínské firmy Sinopharm. Země se potýká s těžkými dopady pandemie. Přestože se Maďarům povedlo naočkovat přes 1,5 milionu lidí, zhruba 15 procent populace, počet pozitivně testovaných na COVID-19 nezpomaluje. Denně jich přibývá kolem deseti tisíc.

Trump založí vlastní platformu

Bývalý americký prezident Donald Trump chystá velkolepý návrat na sociální sítě. Řekl to Trumpův poradce Jason Miller v rozhovoru se stanicí Fox News. Exprezident, který v lednu dostal doživotní zákaz používat platformy společností Twitter a Facebook, prý již brzy spustí vlastní sociální síť. Miller neuvedl příliš detailů. Nová platforma však podle něj „kompletně změní pravidla hry“ a měla by oslovit desítky milionů lidí. Trump používal Twitter více než deset let ke komunikaci s voliči, a médium se tak velkou měrou podílelo na jeho politickém úspěchu. K trvalému zablokování Trumpova účtu se firma rozhodla po útocích radikálních exprezidentových příznivců na Kapitol z 6. ledna.

Těžký pád turecké měny

Kurz turecké liry spadl vůči dolaru o patnáct procent. Investoři tak o víkendu reagovali na nečekané rozhodnutí tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana odvolat z postu guvernéra turecké centrální banky Naciho Ağbala. Měna se tak propadla na téměř rekordní minimum z 6. listopadu, kdy byl Ağbal do funkce jmenován. Lira přitom letos platila za jednu z nejvýnosnějších na rozvíjejících se trzích. Bývalý guvernér její růst podporoval zvyšováním úrokových sazeb. Jakou měnovou politiku zvolí Turecko dále zatím není jasné. Turecké platidlo oslabilo i vůči koruně, aktuálně se lira směňuje za 2,8 koruny.

Úřady si posvítí na Visu

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje společnost Visa. Vydavatel platebních karet je podezřelý ze zneužívání dominantního postavení na trhu. Informuje o tom deník The Wall Street Journal. Visa je také dlouhodobě obviňována, že zatěžuje obchodníky příliš vysokými poplatky. Ty jsou pro běžného spotřebitele zpravidla neviditelné, promítají se však do ceny zboží. Akcie Visy se v pátek propadly o 6,24 procenta na 206,9 dolaru.

The rise of Bitcoin and other cryptocurrencies has prompted the greatest push yet among central banks to develop their own digital currencies https://t.co/TZe1RlRyfe