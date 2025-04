Další zvyšování cen uvalených na čínské zboží by mohlo přivodit kolaps obchodu mezi Čínou a Spojenými státy, obává se americký prezident Donald Trump, který spirálu vzájemného zvyšování tarifů spustil. Trump nyní váhá, zda má cla opět zvýšit, a tvrdí, že Peking se opakovaně pokusil s USA zahájit jednání o celní dohodě.

Trump řekl novinářům v Oválné pracovně Bílého domu, že čínští představitelé, zastupující přímo prezidenta Si Ťin-pchinga, usilovali o zahájení vzájemného dialogu. Trump se ale přitom opakovaně vyhnul odpovědím na otázky novinářů, zda byl se Sim v přímém kontaktu.

„S prezidentem Sim mám velmi dobré vztahy a myslím, že to tak bude i nadále. A povím, že se s námi několikrát spojili,“ řekl Trump. „Kdybyste ho znali, věděli byste, že když se s námi spojili, věděl to. Věděl o tom všechno, Věděl o tom všechno, řídí to velmi pevně, velmi silně a velmi chytře,“ dodal.

Spojené státy v rámci vyhlášení globálních tarifů ohlásily také výrazně zvýšená cla pro čínské zboží. Následovala v rámci několika málo dnů série odvetných kroků na obou stranách. USA nyní na čínské zboží uplatňují dovozní clo 145 procent, čínské clo na americké zboží dosahuje 125 procent.

Trump ve čtvrtek uvedl, že váhá nad dalším zvýšením cel, a naznačil, že je naopak otevřený jednáním o jejich snížení. „V určitém okamžiku nechci, aby šla cla nahoru, protože v určitém okamžiku se stane, že lidé nebudou kupovat. Takže možná nebudu chtít jít výš, nebo možná nebudu chtít jít ani na tuto úroveň,“ řekl Trump. „Možná budu chtít jít na nižší úroveň, protože, víte, chcete, aby lidé kupovali.“

Obě strany dávají najevo, že mají zájem přinejmenším o určité urovnání obchodních sporů. Bílý dům uvedl, že Čína musí učinit první krok, Peking uvedl, že americké požadavky jsou nejasné.

Trump ve čtvrtek ujistil, že bude dosaženo dohody, která bude obsahovat jak ústupky v oblasti vzájemného obchodu, tak dohodu o prodeji amerických aktiv čínské sociální sítě TikTok. Tu Spojené státy označují za bezpečnostní hrozbu a Trumpova administrativa zakázala její činnost v USA.

Dohoda o prodeji americké části sociální sítě do rukou místní společnosti, která by umožnila další provoz TikToku v USA, je připravená, uvedl už dříve Trump. Jednání se ale zastavila po vypuknutí celních sporů.

Mezitím ale Spojené státy svůj tlak na Čínu stupňují. Úřad amerického obchodního zmocněnce oznámil, že americké přístavy zavedou poplatky pro lodě vyrobené v Číně. Začnou platit za 180 dní. Cílem opatření je podpořit stavbu lodí ve Spojených státech a podkopat dominantní postavení Číny v tomto odvětví.