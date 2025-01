Zvolený americký prezident Donald Trump za falšování finančních záznamů v kauze týkající se plateb pornoherečce za mlčenlivost nepůjde do vězení ani nedostane pokutu. Při pátečním jednání newyorského soudu, jehož se Trump zúčastnil virtuálně z Floridy, to uvedl soudce Juan Merchan. Zároveň zdůraznil, že verdikt neruší výrok poroty, která v květnu rozhodla, že Trump je vinen, uvedla stanice CNN. Republikánský politik se po výhře v listopadových prezidentských volbách za deset dní vrátí po čtyřleté pauze do Bílého domu.