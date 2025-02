Dalšímu reportérovi AP bylo poté v úterý večer zakázáno zúčastnit se jiné akce v diplomatickém sále Bílého domu. Představitelé Trumpovy administrativy zároveň podle AP agentuře pohrozili „ústavními důsledky“ v oblasti svobody slova, pokud nezmění své pokyny ohledně informování o Americkém zálivu.

Šéfredaktorka AP Paceová v prohlášení označila krok Trumpovy administrativy vůči jejímu reportérovi za „alarmující“ s tím, že je to „trest za nezávislou žurnalistiku“. „Omezení přístupu do Oválné pracovny na základě slovního obsahu agentury AP nejenže vážně ztěžuje přístup veřejnosti k nezávislému zpravodajství, ale zjevně porušuje první dodatek,“ dodala.

Trumpova administrativa o těchto krocích bezprostředně neinformovala a nic nenasvědčovalo tomu, že by se týkaly i dalších novinářů.

Zažité jméno

Trump již před svou inaugurací oznámil, že má v plánu přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv a bezprostředně po nástupu do funkce podepsal příslušné exekutivní nařízení. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tehdy sarkastický navrhla přejmenovat Spojené státy na „Mexickou Ameriku“ s odkazem na mapu ze 17. století, na které je pod tímto názvem zobrazena velká část severoamerického regionu.

AP se rozhodla nadále ve svém zpravodajství používat označení Mexický záliv, který tento název nese již více než 400 let, ale bude zároveň informovat o Trumpově rozhodnutí jej přejmenovat. Zároveň v této souvislosti poznamenala, že její zprávy vycházejí po celém světě a nechce mást čtenáře. Stylistickou příručku AP přitom nepoužívají pouze novináři agentury, nýbrž i mnohá další média.

Změnu jména Denali AP přijala

Přejmenování naopak agentura začala používat v případě nejvyšší hory Severní Ameriky. Trump přejmenoval horu na Aljašce zpět na Mount McKinley podle 25. amerického prezidenta Williama McKinleyho, který byl zavražděn v roce 1901 a po němž se hora oficiálně jmenovala od roku 1917. V roce 2015 tehdejší americký demokratický prezident Barack Obama vrátil indiánský název Denali. O název této hory se vedly letité spory. Domorodí obyvatelé pro ni používali indiánský název, který oficiálně uznal v roce 1975 i stát Aljaška. Ten pak tlačil na federální vládu, aby indiánský název rovněž uznala. McKinley se stal americkým prezidentem v roce 1897, za republikány, stejně jako nyní Trump. V roce 1898 vedl španělsko-americkou válku, po níž Spojené státy ovládly Portoriko, Guam, Filipíny a Kubu.

Naopak společnost Google v noci na pondělí přejmenovala na svých mapách Mexický záliv na Americký, a to pro uživatele ze Spojených států. V Mexiku jej stále uvidí jako Mexický, pro uživatele zbytku světa jsou viditelné oba názvy.

Trump má s médii dlouhodobě napjaté vztahy. V pátek Trumpova administrativa odebrala stálá kancelářská místa v Pentagonu dalším deníkům, aby je nahradila přátelštějšími médii v rámci nového mechanismu „rotace“. Rozhodnutí se týká televize CNN a deníků The Washington Post, The Hill a The War Zone. Již dříve administrativa oznámila, že odebere stálá pracovní místa televizi NBC News, veřejnoprávnímu rozhlasu NPR, deníku The New York Times (NYT) a serveru Politico. Jejich místa by nově měla podle mluvčího ministerstva obrany získat konzervativní média Breitbart News, One America News, konzervativní bulvár The New York Post či server HuffPost, označovaný za progresivní. V praxi budou média, která přišla o stálá pracovní místa, nadále moci informovat o dění na ministerstvu obrany, ale krok jim ztíží práci, napsala AP.