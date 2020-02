Trumpovo poselství o stavu unie: USA musí být první na Marsu | E15.cz

„Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket,“ řekl Trump. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise. Před letem k Marsu chtějí Američané nejdříve opět přistát na Měsíci, kam dosud mimo USA žádná jiná země lidskou posádku vyslat nedokázala.

Podle Trumpa jsou nyní USA nejsilnější ve své historii. „Roky ekonomického rozkladu skončily. Dny, kdy naše země byla využívána, znevýhodňována či dokonce čelila od jiných zemí pohrdání, jsou dalece za námi,“ řekl Trump. „Vytvořili jsme sedm milionů pracovních míst,“ poznamenal.

Trump v poselství kritizoval předchozí administrativu demokratického prezidenta Baracka Obamy, kdy podle něj podniky z USA stěhovaly továrny a kdy nevýhodné obchodní smlouvy zemi finančně vyčerpávaly. Právě obchodní dohody označil Trump za jeden z důvodů, proč se rozhodl stát prezidentem.

Prezident zmínil novou dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou (USMCA), která nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), kterou Trump považuje za nevýhodnou pro Washington.

Trump také slíbil, že do deseti let v USA vymýtí epidemii nemoci AIDS. Hovořil o zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně nutnosti snížit cenu léků. Vyzval proto Kongres, aby přijal příslušný zákon o cenové transparentnosti, který by výrazně snížil ceny léků na předpis. „Dejte mi ten zákon na stůl a já bez průtahů podepíši,“ řekl prezident. Sbor demokratů v této pasáži prezidenta přerušil voláním, že právě on zdravotnictví svými korky poškozuje.

Některým aktuálním tématům se americký prezident v projevu zcela vyhnul. Nezmínil například vůbec ústavní žalobu, kterou proti němu vznesla demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů. Její předsedkyni Nancy Pelosiové po příchodu do sálu Trump nepodal ruku, Pelosiová po konci poselství roztrhala papíry s jeho vytištěným projevem. Trump při příchodu do sálu odmítl podat ruku předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy PelosiovéAutor: Reuters