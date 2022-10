Trussová couvá ze svých daňových reforem. Uber chce více řidiček | E15.cz

✅ Politický chaos v Británii

Autorita britské premiérky Liz Trussové se otřásá v základech. Ministerská předsedkyně pod tlakem ostatních konzervativních zákonodárců ustupuje ze svých plánů na razantní snížení daní, které mělo podpořit ekonomický růst. Podle deníku The Guardian je nyní na stole i zvýšení korporátní daně, tedy krok, jenž Trussová dosud odmítala. O vážnosti politické krize vypovídá též skutečnost, že britský ministr financí Kwasi Kwarteng předčasně přerušil svou pracovní cestu v USA a vrátil se v pátek ráno do Londýna, píše The Guardian.

✅ Francie nařídila TotalEnergies zvednout mzdy

Francouzská vláda ve čtvrtek přikázala ropné společnosti TotalEnergies, aby svým zaměstnancům zvýšila mzdy. Šestnáctidenní stávka pracovníků firmy v rafineriích a ve skladech ropy totiž způsobila v zemi snížení produkce benzínu o více než šedesát procent. Každá třetí francouzská čerpací stanice se proto potýká s nedostatkem pohonných hmot. Tento týden se protesty ve Francii rozšířily i na další energetické společnosti, včetně elektrárenské skupiny EDF. I v jejím případě stávky zpožďují údržbu a doplňování paliva v době, kdy se podnik snaží zprovoznit dostatek reaktorů na zimu.

✅ Uber umožní svým řidičkám vozit pouze ženy

Nadnárodní alternativní taxislužba Uber chce přilákat do svých řad více žen. V Česku, Polsku a Rumunsku proto spouští novou funkci, díky které si řidičky mohou v aplikaci nastavit, že budou přijímat objednávky pouze od žen. Nemusí se tak například v nočních hodinách bát převážet mužské cestující. Uber tento doplněk zavedl již před čtyřmi lety v Saúdské Arábii a podle zástupců firmy tam slavil úspěch.

✅ Akcie v USA posílily, tamní inflace klesla

Americké akciové trhy ve čtvrtek výrazně zpevnily. Index S&P 500 se zvýšil o 2,6 procenta. Dow Jones si připsal 2,83 procenta a Nasdaq Composite vzrostl o 2,23 procenta. Investory povzbudila například zpráva, že míra inflace ve Spojených státech v září znovu klesla. Snížila se o desetinu procentního bodu na 8,2 procenta. V zisku uzavřely včerejší obchodování také všechny hlavní burzy v západní Evropě.

