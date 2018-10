Turistika na Islandu stagnuje. Země po deseti letech stojí před další krizí | E15.cz

Island, jemuž se zřejmě po deseti letech podařilo dostat z finančního a ekonomického kolapsu, čelí dalšímu významnému existenčnímu problému. Ohroženo je hlavní odvětví tohoto ostrova v severním Atlantiku - cestovní ruch. Právě turistika přitom výrazně pomohla této zemi s 340 tisíc obyvateli dostat se ze dna. Nyní však, po letech expanze, toto odvětví začíná výrazně zpomalovat. Hromadí se také problémy aerolinek. Přetočme o 10 let zpět a podobný příběh můžeme vyprávět o místních bankách, píše agentura Bloomberg.

Arion Bank ve své zprávě Turistika na Islandu: Měkké přistání nebo plácnutí sebou na zem varovala, že zemi příští rok hrozí pokles počtu návštěvníků. Za poslední desetiletí se přitom počet turistů zvýšil více než čtyřnásobně. Cestovní ruch je největším "vývozem" země. Na hrubém domácím produktu se podílí 12 procenty a na firemních investicích 20 procenty, uvedla banka.

Krize v cestovním ruchu by mohla ovlivnit celou ekonomiku, včetně poptávky po zaměstnancích, investic do hotelů, bilance běžného účtu či směnného kurzu islandské koruny, upozornil docent Islandské univerzity Gylfi Magnusson.

Oslabení je nejvíce patrné v předních liniích odvětví. Islandské aerolinky narazily na turbulence a stejně jako další skandinávští dopravci jsou pod tlakem vyšších cen ropy poté, co se pustily do ambiciózních plánů s cílem zabrat co největší podíl na trhu.

Aerolinky Icelandair Group tento týden zveřejnily varování před dalším vývojem zisku a byly nucené požádat o pomoc majitele dluhopisů. Společnost stále hledá generálního ředitele, který odstoupil před dvěma měsíci. Aerolinky se sídlem v Reykjavíku doufaly, že se zvýší ceny letenek u evropských letů. To se však nestalo.

Vlna spekulací o budoucnosti se nevyhnula ani rychle rostoucím nízkonákladovým aerolinkám Wow Air, které spolu s Icelandairem přivážejí na Island většinu turistů. Firma získala novou hotovost prostřednictvím emise dluhopisů a na zimu zrušila lety do Edinburghu, Stockholmu a San Franciska. Odůvodnila to zpožděním dodávek dvou letadel Airbus A330neo.

Zpoždění dodávek zmínila také skandinávská letecká společnosti Primera Air, která vyhlásila bankrot tento týden. Norwegian Air Shuttle, průkopník levných letů přes Atlantik, mezitím znovu snížil počet tras, protože bojuje s náklady a napjatou rozvahu.

Problémy nezůstaly bez povšimnutí u centrální banky. Ta byla minulý měsíc nucena intervenovat na měnovém trhu, aby podpořila islandskou korunu. Ta se propadla kvůli obavám o finanční situaci Wow Air. Další pokles zaznamenala tento týden po zveřejnění zprávy Icelandairu.

"Není žádným tajemstvím, že letecké společnosti, zvláště zde v severním Atlantiku, se nyní musí vypořádat s obtížnějším provozním prostředím než dříve," uvedl guvernér centrální banky Már Gudmundsson. "Ceny ropy se za rok téměř zdvojnásobily a konkurence na trhu je obrovská," dodal. Navíc islandské společnosti zatěžuje výrazný růst mezd.

Problémy přicházejí na pozadí zpomalení růstu cestovního ruchu, který podle odhadů centrální banky nebude již v příštím roce dominovat islandskému vývozu. Počet turistů v zemi v roce 2016 vzrostl o téměř 40 procent. Loni však již jen o 24 procent. Islandská ekonomika pak v roce 2016 stoupla o 7,4 procenta a loni o čtyři procenta. Letos má podle provozovatele letišť ISAVIA počet turistů stoupnout o 15 procent.

Mezinárodní měnový fond (MMF) minulý měsíc uvedl, že následky silné islandské koruny mezi roky 2014 a 2016 se nyní projevují v růstu cestovního ruchu a domácí poptávky. Za potenciální rizika pro islandskou ekonomiku označil vysoké ceny ropy, rostoucí konkurenci v letecké dopravě, eskalaci globálního obchodního napětí a nejistotu kolem jednání o odchodu Británie z EU.

Guvernér Gudmundsson však odmítá jakékoliv srovnání s bankovní krizí před deseti lety. Podle něj to byly naprosto odlišné události.