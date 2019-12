Twitch má problémy v Rusku, SpaceX pomáhá internetizaci Pacifiku | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Pokles libry

Poté, co britský premiér Boris Johnson naznačil, že by brexit mohl dopadnout i tak, že Spojené království opustí Evropskou unii bez dohody, poklesl kurz libry. Další negativní dopad na kurz britské měny přinesla data z průmyslu, kdy prosincová statistika znamenala vůbec nejhorší kondici ostrovní výroby za posledních sedm let.

Kalanick prodává Uber

Spoluzakladatel internetové taxislužby Uber Travis Kalanick prodal v prosinci akcie Uberu za 350 milionů dolarů. Pokračuje tak ve zbavování se podílu ve firmě, když od listopadu už přes burzu „otočil“ akcie za 2,1 miliardy dolarů. Aktuálně Kalanick drží akcie Uberu za asi 600 milionů dolarů. Podíl umenšuje také další spoluzakladatel společnosti Garret Camp. Naopak ředitel Dara Khosrowshahi si podle dat z akciových trhů nakoupil podíl v hodnotě sedm milionů dolarů.

Twitch v problémech v Rusku

Ruská třetí největší internetová společnost Rambler Group žaluje streamingovou službu Twitch. Požaduje po ní 180 miliard rublů, v přepočtu přes 64 miliard korun za to, že měl Twitch sdílením vysílání zápasů anglické fotbalové Premier League porušit exkluzivitu, kterou Rambler na ruském trhu má. Mateřská firma Twitche Amazon by podle Rambleru mohla být v důsledku takového chování na území Ruska zakázána. Právníci Twitche označili obvinění za neopodstatněná.

Díky SpaceX by se mohly pacifické ostrovy těšit z internetu

Raketa SpaceX vesmírného start-upu Elona Muska vynesla v pondělí na oběžnou dráhu satelity společnosti Kacific. Ty by měly pomoct rozvoji internetového pokrytí na malých ostrovech v Tichém oceánu. Díky novým satelitům by se internet nově mohl dostat až k milionu domácností.

Palladium nad 2000 dolarů za unci

Cena palladia přesáhla hranici 2000 dolarů za unci, čímž stanovila nový historický rekord. Cenu žene nahoru nedostatek kovu na trhu.