Tým bezpečnostních expertů a úředníků amerického prezidenta Donalda Trumpa sdružený kolem ministra obrany Petea Hegsetha a poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze si uřízl další ostudu. Poté co používali aplikaci Signal k debatě o chystaných vojenských úderech a do skupinového chatu omylem přizvali šéfredaktora časopisu The Atlantic, nyní vyšlo najevo, že si nehlídají hesla ke službám a aplikacím, které používají. Odhalilo to nedávné vyšetřování investigativců německého plátku Der Spiegel. Ten upozornil, že soukromé kontaktní údaje těchto klíčových bezpečnostních poradců jsou volně dostupné na internetu. Mezi postižené patří vedle ministra Hegsetha a Waltze také ředitelka Národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová. Zjištěné informace zahrnují mobilní telefonní čísla, e-mailové adresy a v některých případech i hesla.