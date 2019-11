Britská předvolební debata: Johnson „vítězem“ | E15.cz

Lídr konzervativců chce, aby Británie opustila Evropskou unii na konci ledna na základě dohody, kterou v říjnu vyjednal. Před volbami toryové dále slibují, že investují sto miliard liber do silnic, železnic a další britské infrastruktury, několik miliard má jít na výstavbu nemocnic a škol. Plánují, že během tří let přibude v Anglii a Walesu dvacet tisíc policistů. Konzervativci měli před rozpuštěním Dolní sněmovny 298 křesel a potřebují posílit aspoň o 28, aby mohli vládnout sami.

Lídr: Jeremy Corbyn Průzkumy: 27-32 procent Chtějí, aby byla Johnsonem vyjednaná dohoda o brexitu upravena a lidé by následně rozhodli v referendu, zda chtějí odchod nebo setrvání v EU. Do voleb jdou i s příslibem minimální mzdy deset liber za hodinu. Strana chce také v následujících letech investovat 250 miliard liber do startu „zelené průmyslové revoluce“. Desítky miliard slibuje vyčlenit na bydlení, školy a nemocnice. Aby labouristé mohli zemi samostatně vládnout, potřebovali by získat navíc přes osm desítek křesel.