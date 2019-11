Ukrajina uvažuje o ukončení odběru plynu ze Slovenska | E15.cz

Naftogaz prohrál v roce 2012 arbitráž s italskou společností IUGAS, která svou pohledávku postoupila dvěma firmám, a ty ji začaly vymáhat. Podle ukrajinské firmy šlo v kauze původně o částku 12 milionů eur (306 milionů korun), která se ale během exekučního řízení na Slovensku vyšplhala na částku mnohem vyšší.

Exekutor ve slovenské síti plynovodů kvůli zmíněné exekuci zabavuje ukrajinský plyn. Naftogaz tvrdí, že exekutor účtuje přemrštěné náklady na uskladnění zabaveného plynu a že soudkyně jeho postup schvaluje.

"V případě, že skandální postup (slovenského) exekutora a soudkyně bude dál pokračovat, Naftogaz zvažuje, že neprodlouží aktuální smlouvy platné do 31. prosince 2019 a přestane nakupovat plyn prostřednictvím Slovenska. A to nikoliv kvůli kvalitě tranzitních služeb na Slovensku, ale kvůli neserióznosti slovenského soudnictví," uvedl ředitel jedné z divizí Naftogazu Andrij Favorov. Podle firmy by tak Slovensko přišlo na poplatcích za přepravu plynu o 60 milionů eur (1,53 miliardy korun) ročně.

Ukrajinská firma uvedla, že v kauze podala několik stížností ke slovenskému ústavního soudu a rovněž se obrátila na Evropský soud pro lidská práva. Slovenský ústavní soud nejméně jednu stížnost Naftogazu odmítl jako zjevně neopodstatněnou už během jejího předběžného posouzení. V této stížnosti Naftogaz tvrdil, že slovenský soud porušil jeho práva, když zamítl jeho námitky vůči postupu exekutora.

Slovenský přepravce zemního plynu Eustream sdělil, že v souvislosti se zmíněným sporem Naftogazu vylučuje možnost ohrožení bezpečnosti dodávek plynu pro Slovensko nebo tranzitu suroviny dále do Evropy. Eustream zejména zajišťuje přepravu ruského plynu přes území Slovenska, ale i zpětné dodávky suroviny na Ukrajinu. Podle Eustreamu jakákoliv jeho součinnost ve zmíněném exekučním řízení se týká jen plynu ve vlastnictví Naftogazu.

Slovenský přepravce zemního plynu Eustream sdělil, že v souvislosti se zmíněným sporem Naftogazu vylučuje možnost ohrožení bezpečnosti dodávek plynu pro Slovensko nebo tranzitu suroviny dále do Evropy. Eustream zejména zajišťuje přepravu ruského plynu přes území Slovenska, ale i zpětné dodávky suroviny na Ukrajinu. Podle Eustreamu jakákoliv jeho součinnost ve zmíněném exekučním řízení se týká jen plynu ve vlastnictví Naftogazu.

Naftogaz uvedl, že kvůli postupu exekutora už přišel o zemní plyn v celkové hodnotě přes 38 milionů eur (přes 968 milionů korun), aniž jeho původní dluh klesl. Firma také informovala, že byla ochotna dluh splatit, ale nemohla tak učinit, protože jej začaly současně vymáhat dva subjekty. V současnosti podle Naftogazu pokračují řízení ohledně určení věřitele, který má nárok na peníze z arbitráže.

Zpětné dodávky plynu na Ukrajinu zahájilo Slovensko na začátku září roku 2014. Šlo o součást evropské reakce na přerušení dodávek suroviny z Ruska pro ukrajinské odběratele.