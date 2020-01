Carlos Ghosn: Rozhodnutí o útěku bylo nejtěžší v životě | E15.cz

O japonském vězení

Je to 400 dnů, kdy jsem byl brutálně odtržen ze svého života – firmy i běžného žití. Vánoce a Nový rok jsem strávil o samotě, mé přátele a rodinu jsem neviděl několik týdnů. Byl jsem s nimi v kontaktu jen skrze dopisy předávané právníky.

O boji s žalobci

Snažil jsem se různě očistit své jméno v Japonsku, nešlo to. Míra usvědčení vyšetřovaných je 99,4 procenta a u cizinců je to ještě horší. Jak by to asi dopadlo? Libanon se ukázal jako místo, které bude k mému případu přistupovat čestně a spravedlivě. V Japonsku jsem byl od začátku považován za viníka bez správného procesu. A ten více než rok stíhání mě přesvědčil o mém kroku... V Japonsku buď zemřete, nebo musíte uniknout.

O dění ve skupině Nissan Renault

Na začátku roku 2017 Nissan začal ztrácet. Řešení jsem viděl ve spojení automobilek. Někteří mí dřívější partneři a spolupracovníci se ale obrátili proti mně. Jejich propojení s vyšetřovateli je evidentní.

O jednáních s FCA

Renault měl před několika lety zájem o spojení s automobilkou Fiat Chrysler. Loni FCA jednání ukončila a následně se dohodla s koncernem PSA. Jak se mohli nechat porazit... je to neuvěřitelné!