Carlos Ghosn nelegálně použil naše letadla, tvrdí pronajímatel | E15.cz

Letadla, na jejichž palubách uprchl Carlos Ghosn z Japonska do Turecka a poté do Libanonu, byla pronajata na jiné jméno a letové dokumenty byly zfalšované. Tvrdí to jejich provozovatel, turecká společnost MNG Jet Havacilik. Turecká policie už kvůli případu vyšetřuje několik osob.

Společnost MNG Jet uvedla v prohlášení na svém webu, že 1. ledna podala trestní oznámení kvůli „nelegálnímu použití našich charterových služeb“. Jeden ze zaměstnanců, kterého již vyšetřuje policie, se přiznal k falšování letových záznamů, uvedla MNG s tím, že pracovník jednal sám bez vědomí někoho dalšího ze společnosti.

Turecká policie v Ghosnově případu zadržela celkem sedm osob včetně čtyř pilotů, kteří řídili letouny, na jejichž palubách Ghosn pravděpodobně cestoval. MNG Jet potvrdila, že v prosinci pronajala dvě letadla dvěma rozdílným klientům, přičemž jeden stroj měl letět z Dubaje do Osaky a poté do Istanbulu, zatímco druhý z Istanbulu do Bejrútu.

„Tyto dva pronájmy spolu zdánlivě nijak nesouvisely,“ uvedl generální ředitel MNG Jet Cem Sasmaz. „Jméno pana Ghosna se neobjevilo v žádné oficiální dokumentaci žádného z letů. Dotčené letouny nám nepatří, ale jsme jejich provozovateli,“ dodal Sasmaz.

Bývalý předseda správní rady automobilky Nissan Ghosn čelil v Japonsku obvinění z finančních deliktů, mimo jiné z podhodnocení svých příjmů v daňových výkazech. Před soudem měl stanout v dubnu. Ghosn, který má francouzské, brazilské a libanonské občanství, složil kauci a soud mu uložil domácí vězení. Ze země utekl na konci prosince za blíže nevyjasněných okolností. Nejmenovaný turecký úředník, kterého cituje agentura Bloomberg, uvedl, že na letišti v Istanbulu jej posádky mezi oběma letouny přeložily schovaného v bedně.

Ghosn je strůjcem dlouholeté automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po předloňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance. Francouzské úřady v reakci na poslední vývoj v případu uvedly, že pokud Ghosn přicestuje do země, do Japonska jej nevydají.