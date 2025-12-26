USA útočily v Africe. Cílem byli teroristé Islámského státu
- USA útočily v Nigérii.
- Cílem byli teroristé Islámského státu.
- Nigérie na akci spolupracovala s USA.
Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za zabíjení křesťanů.
Podle prohlášení afrického velitelství americké armády citovaného agenturou Reuters zabily údery, které USA provedly ve státě Sokoto po žádosti nigerijských úřadů, množství ozbrojenců. Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že údery byly součástí spolupráce s USA.
"Už dříve jsem varoval tyhle teroristy, že jestli neskončí s masovým vražděním křesťanů, sakramentsky za to zaplatí, a dnes (ve čtvrtek) večer se tak stalo," napsal Trump na své sociální síti.
Americký prezident v listopadu uvedl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že za to jsou zodpovědní radikální islamisté. Nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu tehdy oponoval Trumpovu výroku, že jeho země nečiní dost proti pronásledování křesťanů a prohlásil, že ústava Nigérie zaručuje ochranu všech vyznání. Nigerijští ozbrojenci podle úřadů útočí jak na křesťany, tak i na muslimy.
"Teroristické násilí v jakékoli formě, ať již namířené proti křesťanům, muslimům či jiné skupině, zůstává hrozbou pro nigerijské hodnoty a mezinárodní mír a bezpečnost," uvedlo ministerstvo zahraničí.
Podle Reuters Američané prováděli již od konce listopadu nad oblastí průzkumné lety. Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že se Spojenými státy na operaci spolupracují místní bezpečnostní složky. "To vedlo k větší přesnosti zásahů teroristických cílů v Nigérii za pomoci vzdušných úderů na severozápadě," citoval Reuters vyjádření nigerijské diplomacie.
Americký ministr obrany Pete Hegseth nigerijské straně za spolupráci poděkoval. "Další bude následovat," napsal na síti X v narážce na možné pokračování úderů.
V Nigérii působí mimo jiné džihádistické organizace Boko Haram a Islámský stát v Západní Africe. Podle analytika osloveného agenturou AP by však údery ve státě Sokoto mohly být namířeny spíše proti méně známé skupině Lakurawa, která se od loňska stala v této oblasti významnou hrozbou zvláště pro obyvatele odlehlých vesnic.
"Lakurawa je skupinou, která v současnosti kontroluje oblasti v Nigérii, ve státě Sokoto a dalších státech jako je Kebbi," řekl AP Malik Samuel, bezpečnostní analytik organizace Good Governance Africa. Skupina podle něho těží z nepřítomnosti či slabosti bezpečnostních složek v tomto regionu a její členové často mají svá útočiště v místních lesích.