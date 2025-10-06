Úspěch miliardáře směr Evropy nezmění, hodnotí zahraniční média volby
Víkendová česká událost číslo jedna se dostala i na titulní strany velkých zahraničních zpravodajských serverů. O výsledku sněmovních voleb informují na předních místech Bloomberg, The Guardian, Financial Times či Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Americká agentura Bloomberg píše nejen o výsledku voleb jako takových, ale čtenářům také vysvětluje, jaké dopady může mít výhra Andreje Babiše. „V sázce je vlajková loď České republiky ve vojenské pomoci Ukrajině, která zajišťuje dodávky munice z celého světa do Kyjeva,“ upozorňuje agentura.
Financial Times ve svém komentáři zdůrazňují, že Babišovo vítězství může posílit destruktivní potenciál střední Evropy, nicméně to podle listu nebude stačit na nastolení nového trendu v EU.
Kdo zasedne ve vládě?
Britský The Guardian upozorňuje na obtíže, které bude Babiš pravděpodobně čelit při sestavování nové vlády. Zmiňuje i konflikt zájmů, který bude muset vyřešit. Zároveň ale deník odhaduje, že styl jeho kabinetu, pravděpodobně opřeného o hlasy Motoristů a SPD, se nebude blížit autoritářským a populistickým způsobům, jaké razí slovenský premiér Robert Fico nebo maďarský šéf vlády Viktor Orbán.
Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung se zamýšlí nad tím, jaké důsledky bude mít Babišova vláda pro Evropu. Pravděpodobného budoucího premiéra představuje jako v EU již známou postavu, ale upozorňuje na rizika vyplývající z jeho potenciálních koaličních partnerů.
Polská Gazeta Prawna pak zdůrazňuje prohru „prozápadní koalice“, jak označuje končící kabinet Petra Fialy. „Tento politický tábor si udrží prezidentský úřad a Petr Pavel se může pokusit ovlivnit složení vlády ANO,“ píše redakce.