Útok v Íránu má třicet obětí. Rúhání obvinil USA | E15.cz

ránský prezident Hasan Rúhání tvrdí, že za organizací sobotního útoku během vojenské přehlídky ve městě Ahváz stojí arabští spojenci Washingtonu. Státy Perského zálivu podle něj poskytují finanční a vojenskou pomoc protivládním skupinám. Teherán si také předvolal velvyslance Británie, Nizozemska a Dánska s tím, že jejich země hostí členy opozičních skupin.

Při střeleckém útoku zemřelo 29 osob včetně žen, dětí i členů revolučních gard, které jsou součástí ozbrojených složek režimu. Nejvyšší představitelé země prohlašují, že Spojené státy a jejich regionální spojenci chtějí tímto způsobem v Persii vyvolat nestabilitu. „Írán rychle a rozhodně odpoví v zájmu ochrany íránských životů,“ napsal na Twitteru šéf perské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf.

K útoku se mezitím přihlásily Islámský stát a protivládní hnutí arabského etnika, Ahvázský národní odpor. Druhá skupina se přitom zdá být pravděpodobnějším pachatelem. Ahváz leží nedaleko iráckých hranic v provincii, kterou obývá početná arabská komunita. Menšina si stěžuje na perský útlak a žádá alespoň samosprávu. Už v minulosti se tu odehrály etnicky motivované bouře a násilnosti.

Není to rovněž poprvé, co Teherán připisuje zodpovědnost za neklid v oblasti zahraničí, mimo jiné Spojenému království. Žijí v něm totiž někteří představitelé místní opozice. Nyní si Írán britské diplomacii stěžoval například na to, že Ahvázský národní odpor učinil své prohlášení prostřednictvím televize, jež má sídlo v Londýně.

Íránský analytik Mostafa Choščešm míní, že lokální hnutí odporu je podporováno a školeno Saúdskou Arábií. „Působí tu po několik posledních let, snaží se oddělit na ropu bohatou provincii Chúzistán od Íránu, což je přesně to, o co usiloval už někdejší irácký vůdce Saddám Husajn,“ řekl komentátor al-Džazíře.

Teherán soupeří s Rijádem dlouhodobě o pozici regionálního lídra a zapojuje se aktivně do lokálních konfliktů, například v Sýrii. Zvlášť citlivou záležitostí je pro Saúdskou Arábii íránské angažmá v Jemenu, kde rival podporuje šíitské rebely Húsíe.