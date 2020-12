Británii hrozí nedostatek čerstvých potravin, divoce reagují i burzy | E15.cz

Supermarkety ve Velké Británii varují, že pokud se co nejdříve neotevřou britsko-francouzské hranice, bude země o Vánocích čelit potravinové krizi. Na ostrovech hrozí například nedostatek ovoce a zeleniny a naopak přebytek rybího a jehněčího masa. To se může během zastaveného transportu zkazit, čímž by dodavatelé přišli o miliony liber. Provozovatelé poštovních služeb nebudou moci včas doručit zásilky. Na nynější zmatek divoce reagují akciové a devizové trhy.