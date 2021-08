Tálibán vstoupil do Kábulu, z města prchají tisíce lidí | E15.cz

Radikální islamistické hnutí Tálibán po rychlé ofenzivě z posledních dnů v neděli bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do metropole Kábulu, kde podle záběrů televize Al-Džazíra jeho bojovníci obsadili i prezidentský palác. Do něj vstoupili poté, co prezident Ašraf Ghaní z vlasti utekl, zřejmě do Tádžikistánu či Uzbekistánu. Z Kábulu se nyní snaží dostat tisíce lidí. V Česku už přistálo první vojenské letadlo s Čechy.