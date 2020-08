V Minsku se sešla největší demonstrace od prezidentských voleb, dorazilo až 200 tisíc lidí | E15.cz

Demonstranti v Minsku nejprve zcela zaplnili prostranství u 45metrového obelisku, který připomíná hrdinství obyvatel města za nacistické okupace, Podle leteckých záběrů byly plná lidí i přilehlá prostranství kolem nedaleké křižovatky. Lidé natáhli na náměstí několik desítek metrů dlouhou červenobílou vlajku, která je znakem opozice. Příslušníci policejních jednotek se z místa stáhli, podle světových agentur proti davu nijak nezasahují.

Po několika hodinách se dav vydal do ulic města a zaplnil třídu Nezávislosti. Lidé se na chvíli zastavili před budovou běloruské státní bezpečnosti KGB. Demonstranti tam mávali vlajkami a transparenty a křičeli "Lukašenko do policejního antonu!"

Shromáždění bylo po celou dobu pokojné, jeden z účastníků protestu však varoval, že se to může změnit, pokud protestující nedostanou to, co chtějí. "Všichni chceme, aby Lukašenko odstoupil. Nyní ho ještě žádáme, ale to se nám brzy zprotiví," řekl 31letý muž.

K protestujícím se podle AFP přidali také zástupci místních elit, například novináři veřejnoprávní televize, kteří většinou drží vládní linii, vědci, či podnikatelé. Na místě se také objevil bývalý ministr kultury Pavel Latuško. Francouzský prezident Emmanuel Macron večer na twitteru napsal, že Evropská unie by měla demonstrující podpořit. "Evropská unie musí být dál připravena podpořit stovky tisíc Bělorusů, kteří mírumilovně protestují za to, aby byla respektována jejich práva, svoboda a nezávislost," uvedl Macron.

Na protivládní demonstraci v Grodnu na západě země se pak sešly tisíce lidí, píše Novaja gazeta. Poklidné protestní akce se konají také v Gomelu, Brestu, Mogilevu, Bobrujsku, Vitebsku a řadě dalších měst.

V neděli se v Minsku zároveň konalo shromáždění na podporu prezidenta Lukašenka, kterého se podle Reuters zúčastnilo několik tisíc lidí. Ministerstvo vnitra však hovoří o 65 tisících prezidentových příznivců. Podle běloruských opozičních médií účastníky svážely celé dopoledne autobusy. Server BBC píše, že v médiích kolují zprávy o tom, že někteří pracovníci ze státních podniků museli na demonstraci jít pod pohrůžkou vyhazovu.

Belarus is awakening. Unfortunately, it took so long for Belarus nation to realize its power. It's not the victory yet. But changes are in the air. pic.twitter.com/IiuobvstDf