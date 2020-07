V USA autorizovali první tabákový výrobek jako vhodný pro ochranu veřejného zdraví | E15.cz

Posun v tomto sektoru může změnit informace, že Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který je v USA nejvyšší instancí v oboru, autorizoval 7. července prodej zařízení na zahřívaný tabák IQOS ve Spojených státech s označením tabákový výrobek s modifikovaným rizikem. Jedná se o pouze druhý výrobek v historii, který od FDA obdržel tento typ autorizace a vůbec úplně první tabákový výrobek v kategorii, která se věnuje míře vystavení organismu škodlivým látkám.

Tato autorizace umožňuje za účelem podpory veřejného zdraví prodej a marketing výrobku s doprovodným tvrzením týkajícím se snížení či absenci škodlivin, kterým je uživatel potenciálně vystaven. Podle dostupných studií IQOS, který se prodává už několik let i v České republice, produkuje při zahřívání tabáku až o 95 procent méně škodlivých a potenciálně škodlivých látek, než vzniká při kouření klasických cigaret.

„FDA se prostřednictvím schvalovacího procesu pro tabákové výrobky s modifikovaným rizikem snaží zajistit, že informace týkající se snížení rizika v souvislosti s tabákovými výrobky, směřující ke spotřebitelům, jsou podložené vědeckými důkazy a zároveň srozumitelné,“ prohlásil k novému rozhodnutí Mitch Zeller, ředitel Centra pro tabákové výrobky americké FDA.

„Údaje a informace, které předložila společnost Philip Morris International, ukazují, že prodej těchto výrobků s autorizovanými informacemi může pomoci dospělým kuřákům zcela zanechat kouření a tím snížit vystavení organismu škodlivým látkám,“ dodal Zeller.

„Autorizace představuje milník v oblasti veřejného zdraví a potvrzuje, že IQOS se zásadně liší od klasických cigaret a je pro dospělé kuřáky, kteří by i nadále pokračovali v kouření, lepší volbu,“ říká k verdiktu FDA André Calantzopoulos, generální ředitel Philip Morris International (PMI).

Samozřejmě ne každý s podobnými názory souhlasí, protože i výrobky na zahřívaný tabák, přestože podle studií představují snížené zdravotní riziko, jsou zdraví škodlivé. I když představují alternativu.

„E-cigarety a zahřívané tabákové výrobky reprezentují nejen alternativu pro strategie minimalizace rizik a škod, ale také alternativu pro léčebné postupy. Je zcela iracionální vidět to jinak, neboť máme přes půl století klinických zkušeností se stejným principem léčby v oblasti opiátových závislostí, nyní také v oblasti stimulancií a není důvod, aby to nefungovalo zde. První zkušenosti ukazují, že to funguje. Obecně bude v tomto oboru vždy problém s motivací pacienta a není možné to vyřešit tím, že budeme čekat, to by byl přístup z minulého století. Je třeba konat a je třeba konat ihned. Je třeba pracovat s čímkoli, co umožňuje něco smysluplného a pro pacienta pozitivního, něco, co snižuje rizika,“ říká ale k problému například profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv navíc rozhodl, že bude nadále velmi podrobně sledovat, jakým způsobem je IQOS užíván v dospělé populaci a zda celkově nedochází k zvýšenému nárůstu užívání mezi mladistvými, které je ze zdravotního i společenského hlediska naprosto nežádoucí. Rozhodnutí FDA také neznamená, že se jedná o bezpečný výrobek a společnost PMI nesmí ani v USA používat žádná další tvrzení v souvislosti s modifikovaným rizikem těchto výrobků. Stávající povolení je platné čtyři roky a po jeho vypršení musí společnosti požádat o opětovnou autorizaci.

Některé vlády, jako například ve Velké Británii, dospěly k podobnému názoru jako FDA už před časem a doporučují dospělým kuřákům, kteří nehodlají přestat s kouřením, přejít od klasických cigaret na méně škodlivé varianty. První radou je ale přestat kouřit vůbec.

Výrobky na zahřívaný tabák užívají ve světě v současnosti odhadem desítky miliónů lidí. Ten od PMI zhruba 15 milionů lidí, z toho i kolem 400 tisíc dospělých kuřáků v Česku, z nichž velká většina přestala kouřit cigarety. Velmi populární je v posledních letech tento výrobek především v Japonsku (tam už představuje kolem 18 procent celého trhu), Jižní Koreji, na Slovensku a v dalších zemích.