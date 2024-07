Už nyní je zřejmé, že strašení pravicovými radikály v čele státu částečně zabralo. Výzvu stranických lídrů uposlechlo přes 200 levicových a provládních kandidátů, kteří se po prvním kole ocitli na třetích místech. Tito kandidáti z volebního boje dobrovolně odstoupili, aby se netříštily hlasy proti RN. Le Penová postup svých protivníků ostře kritizovala. „Považuji to za pohrdání voliči. Politické strany se k nim chovají jako k malým dětem. Podle mě už ale Francouzi mají dost toho, že se s nimi nezachází jako s odpovědnými dospělými, kteří jsou schopni sami dokonale poznat, co je pro zemi dobré a co ne,“ uvedla politička v rozhovoru s televizní stanicí TF1.

Národní sdružení v prvním kole jednoznačně zvítězilo s 33 procenty hlasů. Nezdá se však, že by mohlo ve druhém kole dosáhnout na parlamentní většinu. Průzkumy z tohoto týdne straně přisuzují zisk 190 až 220 křesel v 577členném Národním shromáždění. Na dosažení majority jich potřebuje 289. „Obecně se tedy očekává, že žádná strana na většinu nedosáhne a francouzský parlament bude po volbách ještě více roztříštěný než ten současný,“ konstatuje výzkumná pracovnice Institutu pro evropskou politiku Europeum Zuzana Krulichová.

Bardella: Potřebuji v parlamentu absolutní většinu

RN by mohlo podobně jako současný kabinet Gabriela Attala vytvořit menšinovou vládu, tuhle možnost ale lídr strany a možný budoucí premiér Jordan Bardella odmítá. „Abych prosadil svůj projekt národní obnovy, potřebuji absolutní většinu,“ uvedl teprve osmadvacetiletý politik, jenž přede dvěma lety nahradil Le Penovou v úloze předsedy RN. Zároveň nevyloučil, že by nabídl vládní spolupráci pravicové straně Republikáni. Ta je ale ohledně možnosti koalice s Národním sdružením rozštěpená. „Další možností je, že prezident Macron jmenuje dočasnou úřednickou vládu, což by však bylo pro takzvanou pátou republiku, která vznikla v roce 1958, velmi neobvyklé řešení,“ míní Krulichová.

Pokud by ve Francii nastala politická krize či by došlo na nestabilní dvojvládí Macrona a Bardelly, kteří každý prosazují zcela odlišný program, oslabilo by to podle expertky vliv země v Evropské unii. „Parlament má důležité slovo v přijímání evropských iniciativ, a to třeba i z finančního hlediska, protože rozpočet schvalují poslanci. Ačkoli je zahraniční politika v pravomoci prezidenta, ovlivňovat ji mohou i ministři, kteří zastupují Francii na úrovni Evropské unie. Případná politická nestabilita tak může změnit například francouzský přístup k válkám na Ukrajině a na Blízkém východě,“ míní Krulichová.

Výsledek voleb může ovlivnit otázku přijetí Ukrajiny do EU

Na druhé straně připouští, že politika RN se v poslední době viditelně posunula směrem od extrémní pravice více do mainstreamu, díky čemuž je strana zároveň volitelnější pro širší spektrum občanů. „Nečekám tedy, že by Bardella jako premiér prosazoval úplné zastavení pomoci Kyjevu. Spíš by byl v této oblasti umírněnější než Macron, který nevylučuje ani vyslání vojsk na Ukrajinu. A pak není jasné, jak by se třeba šéf RN z dlouhodobého hlediska stavěl ke vstupu Ukrajiny do Evropské unie,“ soudí Krulichová.

Odborník na Francii a bývalý zpravodaj České televize Petr Zavadil vzhlíží k povolební situaci s optimismem. Prezident Macron má podle něj dopředu promyšlené všechny možné scénáře a je na ně dobře připraven. „Určitě počítá i s pravděpodobnou variantou, že se nikomu v zemi nepodaří sestavit vládu, nastane chaos a on sám zůstane jediným pevným bodem politiky, čímž upevní svou pozici,“ řekl Zavadil ve videopořadu e15 FLOW.

Výsledky hlasování budou v každém případě s napětím vyhlížet i akciové trhy, které vyhlášení předčasných voleb nejprve značně rozkolísalo, v posledních dnech se ale opět uklidnily. Index pařížské burzy CAC 40 v uplynulých pěti dnech zpevnil skoro o dvě procenta.

Volební místnosti se v neděli otevřou v 8.00 a uzavřou se v 18.00, ve velkých městech o dvě hodiny později. První odhady výsledků bývají k dispozici bezprostředně po skončení hlasování, oficiální výsledky pak budou oznámeny během noci na pondělí.

