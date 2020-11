Útok ve Vídni: podle úřadů jde o terorismus | E15.cz

"Nasadili jsme několik jednotek speciálních sil, které nyní pátrají po předpokládaných teroristech. Neomezuji to jen na oblast Vídně, protože se jedná o mobilní pachatele," řekl Nehammer stanici ORF a vyzval veřejnost, aby zůstala doma, dokud se situace neujasní.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz označil večerní události ve Vídni za "odpudivý teroristický útok". "Nikdy se terorismem nenecháme zastrašit a se těmito útoky budeme všemi prostředky rozhodně bojovat," dodal s tím, že Rakousko momentálně zažívá "těžké okamžiky". Kancléř také uvedl, že důležitá místa v metropoli by měla chránit armády, aby se policie mohla soustředit na protiteroristické operace.

Vídní se rozléhala střelba:

BREAKING: Mass shooting reported in the main Jewish community center & synagogue of #Vienna, Austria. pic.twitter.com/1bcnzxJRCr