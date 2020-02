Slovenské opoziční strany v Praze slíbily povolební jednotu | E15.cz

Slovenská opozice se pustila do boje o hlasy krajanů v cizině. Zatímco podle slovenského premiéra a volební jedničky Smeru-SD Petra Pellegriniho znají Slováci žijící v zahraničí svou zemi pouze z médií a domů si jezdí jen nechat spravit zuby, opoziční strany o ně stojí. Vědí totiž, že každý hlas může rozhodnout o tom, zda se jim podaří vytvořit funkční koalici, která nahradí dlouholetou vládu sociální demokracie. Změna byla ostatně nejčastěji skloňovaným slovem během debaty slovenských politiků, kterou v Praze uspořádal Institut pro politiku a společnost.

Za voliči přijeli představitelé čtyř stran, které by mohly tvořit jádro budoucí koalice, tedy Obyčejných lidí a nezávislých osobností (OLaNO), koalice Progresivního Slovenska a Spolu (PS/Spolu), strany Za lidi a Svobody a solidarity (SaS). „Je čas, abychom zatáhli za jeden provaz a povymetali Směráky ze všech koutů. Vidím očekávání, že to společně dáme,“ prohlásil na úvod stínový ministr obrany Obyčejných lidí Jaroslav Naď, z něhož během celé debaty čišelo sebevědomí nabyté překvapivým úspěchem strany v posledních předvolebních průzkumech. OLaNO se v nich vyhoupli na druhé místo a těsně před začátkem moratoria na zveřejňování preferencí dotahovali Smer.

Smer z nás má strach, věří Kiskova strana

Také zástupce strany Za lidi, která by mohla získat kolem devíti procent hlasů, někdejšího prezidenta Andreje Kisky Juraj Šeliga mluvil optimisticky. „Smer vytváří šílenou antikampaň. Je to signál, že to děláme dobře a že se nás bojí. Věřím, že přijdete volit,“ apeloval v drtivé většině na mladé Slováky, kteří zaplnili sál holešovického Vnitroblocku a řada z nich po celou dvouhodinovou debatu stála.

Kandidát SaS Roman Foltin však připomněl, jak roztříštěná slovenská politická scéna je. Zdůraznil, že úspěch bude záviset na výsledku „dobrých a špatných stran“, které se pohybují kolem pětiprocentní hranice. K té přitom nemá daleko ani Svoboda a Solidarita, která by ve volbách podle posledního průzkumu získala 6,1 procenta hlasů.

Ústřední otázkou večera bylo, zda se strany dokážou domluvit a jestli bude mít jejich vůle spojit síly výdrž. Politici se dušovali, že nikdo z nich nepůjde do koalice se sociální demokracií, která je pro všechny synonymem mafie. Shodli se navíc na tom, že už se nesmějí opakovat chyby z éry premiérky Ivety Radičové, kdy se sice podařilo odstavit Smer od moci, změna však neměla dlouhé trvání.

„Vztahy mezi námi jsou lepší, než se možná jeví navenek,“ zdůraznil Naď s tím, že mezi uskupeními je skutečně velký programový průnik. Šeliga uvedl, že strany se scházejí i na odborné úrovni a dosahují velké shody například v oblastech zdravotnictví či justice, jen se tak děje bez přítomnosti kamer.

Obyčejní lidé míří na každého voliče

„Nemyslím si, že ta dohoda bude lehká,“ poznamenala ale představitelka PS/Spolu Zora Jaurová. Ostatně během celé diskuze bylo patrné silné napětí mezi ní a Naděm. Nedokázali se shodnout například na způsobu politického marketingu. Zatímco Jaurová razí tezi, že politik by se neměl chovat populisticky a spíše by se měl snažit společnost kultivovat, Naď dával najevo, že v boji proti straně expremiéra Roberta Fica je nutné jít na ruku co nejširší skupině obyvatel. Současnou korupční vládu nelze zastavit jen s pomocí městských liberálů z Bratislavy, podotkl a pochlubil se tím, že podle sociologů OLaNO dokáže burcovat nevoliče.

Shoda mezi debatéry nepanovala ani ohledně spolupráce s dalšími subjekty, která bude pro vytvoření majoritní vlády možná nutná. OLaNO a SaS se nijak nebrání partnerství se stranou Jsme rodina Borise Kollára. Kandidáti PS/Spolu a Za lidi slíbili udělat vše proto, aby k ní nemuselo dojít.

Jaurová a Šeliga navíc projevili obavu, že se je předseda OLaNO Igor Matovič během povolebních námluv chystá vydírat prosazováním jedenácti prioritních bodů, o kterých nechal Slováky hlasovat na internetu. Patří mezi ně například zavedení hmotné odpovědnosti politiků, povinnost operovat pacienty s rakovinou do dvou týdnů, bezplatná hromadná doprava pro studenty a důchodce či povinná školka pro děti od tří let z rizikového rodinného prostředí. Foltin však spoléhá na to, že Matovič bude muset konečně projevit zodpovědnost, když bude tíha koaličních jednání a riziko opozičního selhání s největší pravděpodobností spočívat hlavně na jeho bedrech.

Opozice už pasuje Matoviče na premiéra

Naď přitom příliš neskrýval ambici strany získat pro sebe nejen premiérský post. Kromě něj OLaNO pomýšlí i na vedení vnitra, obrany, dopravy a zdravotnictví. Ostatní politici sice jevili menší ochotu porcovat medvěda, který ještě běhá po lese, nakonec ale své vysněné rezorty prozradili. SaS nijak překvapivě stojí o ekonomická portfolia a její jedinou stopkou pro vstup do koalice s ostatními by podle Foltina bylo zvyšování daní. Šeliga zmínil spravedlnost, školství a zdravotnictví a Jaurová školství a kulturu.

Přes bouřlivější střední část se závěr debaty nesl opět ve smířlivém duchu. „Vždyť co může být rozdílnější než Most-Híd a SNS?“ tázal se Naď s narážkou na fungování současné vládní koalice, kde spolu sedí slovenští národovci a představitelé maďarské menšiny. Otázkou nyní je, kolik Slováků přijede domů hlasovat nebo si zařídilo možnost volit korespondenčně. Oslovení posluchači měli určitě v plánu hlasovat. Vesměs uváděli, že je diskuze buď utvrdila v jejich rozhodnutí, nebo pomohla vyřešit váhání mezi dvěma stranami.