Zisk Saudi Aramco vyrostl ve druhém čtvrtletí skoro o 300 procent | E15.cz

Extra dávka covidové vakcíny

Ve světě začíná sílit debata o nutnosti aplikovat některým jedincům třetí dávku vakcíny proti nemoci covid-19. Přední americký imunolog Anthony Fauci v neděli prohlásil, že silně podporuje zavedení dávky navíc pro osoby s oslabeným imunitním systémem. Agentura Bloomberg připomíná, že v Izraeli už obdrželo třetí injekci přes půl milionu lidí starších šedesáti let. Spojené státy se aktuálně potýkají s koronavirovou mutací delta. Ačkoliv mají více než polovinu své populace plně naočkovanou, v zemi přibývá kolem 100 tisíc nových případů nákazy denně, nejvíce za posledních šest měsíců.

Tálibán obsazuje afghánská města

Radikální islamistické hnutí Tálibán těží ze stažení západních vojsk z Afghánistánu a dosahuje ve státě významných územních zisků. Jen za uplynulý víkend jeho bojovníci dobyli pět velkých měst. Naposledy obsadili severoafghánský Kundúz, metropoli stejnojmenné provincie, která leží u hranic s Tádžikistánem a má asi 270 tisíc obyvatel. Podle BBC se jedná o důležitý strategický bod, jenž Tálibán využívá k pašování drog do Střední Asie a odtud do Evropy. Tisíce afghánských civilistů byly letos kvůli přetrvávajícím konfliktům nuceny opustit své domovy.

Branson může přijít o Virgin Atlantic

Britská letecká společnost Virgin Atlantic zvažuje primární úpis svých akcií na londýnské burze. Aerolinky byly výrazně zasaženy koronavirovou krizí a tento krok by jim mohl pomoci napravit jejich těžkou finanční situaci. Za loňský rok firma skončila ve ztrátě 659 milionů liber, skoro dvacet miliard korun. Počet přepravených zákazníků se snížil o osmdesát procent a tisíce zaměstnanců musely být propuštěny. Virgin Atlantic založil známý britský miliardář Richard Branson. Jeho Virgin Group v současné době vlastní 51 procent akcií společnosti. Zbytek patří americkým Delta Air Lines. V případě vstupu na burzu se dá předpokládat, že by Branson o majoritní kontrolu nad aerolinkami přišel.

Ropným gigantům se letos daří

Největší těžařská společnost světa Saudi Aramco se letos prudce zotavuje z loňského úpadku, zaviněného koronakrizí. Čistý zisk saúdskoarabského státního gigantu vyskočil za druhé čtvrtletí meziročně téměř o 300 procent na 25,5 miliardy dolarů, přes 550 miliard korun. Firmě pomohla především rostoucí cena ropy, která od začátku roku zdražila o více než třicet procent. Vedle Saudi Aramco se v roce 2021 zatím významně daří i dalším ropným gigantům. Silné čtvrtletní hospodářské výsledky nedávno ohlásil také americký ExxonMobil nebo britsko-nizozemský Royal Dutch Shell.

WATCH: A volley of fireworks lit up the night sky over Tokyo, bringing an end to the #Olympics https://t.co/4zAvSglqqD pic.twitter.com/linHQdmLKr