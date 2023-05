Vládě USA docházejí peníze. Investoři jsou z blížícího se dluhového stropu nervózní | e15.cz

Už jen pár dní zbývá do momentu, kdy mohou americkému federálnímu rozpočtu dojít peníze a přestane platit své účty a splácet dluhy. Důvodem je blížící se „náraz“ do dluhového stropu ve výši 31,4 bilionu dolarů. Hrozbu, která už hýbe finančními trhy, se snaží odvrátit vyjednávači zastupující administrativu prezidenta Joe Bidena a zástupce republikánů v americkém Kongresu. Jedna z významných ratingových agentur mezitím oznámila, že zvažuje snížení úvěrového ratingu USA.

„Došlo k pokroku, což je pozitivní vývoj,“ prohlásil tento týden po dalším kole jednání republikán Kevin McCarthy, předseda dolní komory amerického Kongresu. „Pokud budou jednání vedena v dobré víře, můžeme dojít k dohodě,“ uvedla v podobném duchu mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová.

Investoři jsou však i přes tyto proklamace nervózní. Obávají se, že k dohodě nedojde včas a nastane default, tedy bankrot USA. Neschopnost hradit závazky by významně dopadla zejména na trh s vládními dluhopisy – takzvané treasuries totiž tvoří základ finančního systému a jakékoliv prodlení v placení úroků či jistin by se negativně odrazilo i v dalších částech kapitálové trhu, včetně akciového.

Dopady by však pocítil i soukromý sektor, tedy firmy a domácnosti. Situace by se mohla odrazit v dlouhodoběji vyšších úrokových sazbách, například u firemních úvěrů či hypoték. „Default by znamenal ekonomickou a finanční katastrofu,“ varovala ministryně financí Janet Yellenová.

Strach na trzích naznačuje například vývoj výnosu federálních pokladničních poukázek, které budou splatné na začátku a v dalším průběhu června – výnos poskočil nad sedm procent. Obvykle je přitom jeho výše podobná základní úrokové sazbě americké centrální banky. Fed fund rate je v současnosti stanovená na pět až 5,25 procenta. Výrazně vyšší číslo u pokladničních poukázek, což je označení pro krátkodobé vládní cenné papíry, značí, že investoři za jejich držení požadují rizikovou přirážku.

Výnos dvouletých vládních dluhopisů je vzhledem k současné nejisté situaci nejvýš od března.

Dluhový strop je celková suma peněz, kterou je vláda Spojených státu Kongresem autorizována si vypůjčit na hrazení svých výdajů. Cílem tohoto opatření je zamezit nekontrolovanému zadlužování. Poprvé byl dluhový strop schválený už v roce 1917 během 1. světové války. Smyslem tehdy bylo zajistit ministerstvu financí flexibilitu při půjčování peněz na financování výdajů na zbrojení. V opačném případě by si ministerstvo muselo nechat každou půjčku nechat schválit od Kongresu.

Mezi výdaje federálního rozpočtu patří například částky vynakládané na sociální služby a zdravotnictví, platy členů bezpečnostních složek, úroky z dluhopisů či státních poukázek a mnoho dalších položek. Jednou za pár let dojde k dosažení dluhového stropu a politici musí dojednat a schválit jeho navýšení.

Hlavním požadavkem opozičních republikánů je snížení nemandatorních výdajů federální vlády, tedy takových, které nejsou nařízené zákony či nejsou nezbytně nutné pro fungování federální vlády. Bílý dům má v tomhle ohledu jiné představy, chce výdaje jen zmrazit na úrovni letošního roku. Jednání o takovém navýšení však obvykle politici využívají i jako páku k přijetí návrhů, které se jim nedaří prosadit v běžném legislativním procesu. To celý průběh vyjednávání ještě více komplikuje.

„Zaplatíme našim věřitelům a ochráníme pověst Spojených států, ale nedáme prezidentovi či jinému politikovi volný prostor pro to, aby zbankrotovali naši zemi,“ řekl v této souvislosti republikán Jodey Arrindgton, šéf rozpočtového výboru Sněmovny reprezentantů.

K dosažení stropu by mohlo dojít už na začátku června, tedy za pár dnů. Společnost Fitch, jedna z významných agentur hodnotící schopnost dlužníků splácet závazky, tak i přes prohlášení politiků o pokroku v jednáních oznámila, že zvažuje snížení nejvyššího AAA ratingu vlády Spojených států. Pokud by ke snížení hodnocení skutečně došlo, zahýbalo by to cenou vládních dluhopisů a jejich výnosy. Mohlo by také dojít k propadu akciového trhu stejně, jako se to stalo v roce 2011, kdy agentura Fitch snížila hodnocení USA na AA+.