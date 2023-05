Kdo je Ron DeSantis, kandidát na prezidenta USA | e15.cz

O DeSantisově kandidatuře se v USA spekulovalo už od loňského podzimu, kdy populární politik suverénně obhájil křeslo floridského guvernéra. V nadcházejících volbách se zřejmě bude snažit prezentovat jako jediný uchazeč o post hlavy státu, který má reálnou šanci porazit jak Trumpa, tak současného prezidenta Joea Bidena. „Musíme odmítnout kulturu prohrávání, která dolehla na naši stranu v posledních letech. Čas pro výmluvy skončil,“ prohlásil DeSantis na začátku května v Iowě.

Musk, jehož profil má na Twitteru přes 140 milionů sledujících, popřel, že by jeho cílem bylo DeSantise před volbami podpořit. Dává mu prostor, protože chce ze své platformy vybudovat místo pro setkávání občanů s různými politickými názory. Šéf Tesly a Twitteru v nedávném rozhovoru pro CNBC přiznal, že v posledních prezidentských volbách hlasoval pro Bidena, nepovažuje ho však za ideálního lídra země.

DeSantisův předvolební spot, zveřejněný na Twitteru:

America is worth the fight... Every. Single. Time. pic.twitter.com/lWNQ3DIXgp — Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) May 23, 2023

Kdo je Ron DeSantis?

Rodák z Jacksonville vystudoval práva na Harvardově univerzitě. V mládí působil u amerického námořnictva a v letech 2007 a 2008 se dokonce zúčastnil války v Iráku. Později se vrhnul na politiku a stal se kongresmanem. V roce 2018 byl poprvé zvolen guvernérem Floridy, paradoxně i díky podpoře tehdejšího republikánského prezidenta Trumpa, se kterým bude nyní soupeřit o Bílý dům. Loni svou funkci obhájil, když získal téměř šedesát procent hlasů a zcela tak rozdrtil svého volebního protivníka Charlieho Crista.

Asi nejvíce se DeSantis zviditelnil během koronavirové pandemie, kdy se postavil proti zavádění lockdownů a přísných opatření. Už na podzim roku 2020 například donutil školy na Floridě obnovit prezenční výuku a zakázal jim vyžadovat nošení roušek. Stejně tak bránil tomu, aby majitelé restaurací a dalších veřejně přístupných míst požadovali po hostech doklad o očkování proti covidu-19.

Jaké jsou jeho názory?

DeSantis zastává podobně jako Trump klasické konzervativní postoje. Nedávno třeba podepsal návrh zákona, který obyvatelům třetího nejlidnatějšího státu USA umožní skrytě nosit střelné zbraně na veřejnosti, aniž by předtím prošli výcvikem a prověrkou. Letos v dubnu také uzákonil zákaz potratů po šestém týdnu těhotenství. Dlouhodobě rovněž bojuje za omezení práv sexuálních menšin. V ekonomických otázkách je zastáncem nízkých daní a používání kryptoměn. Naopak má negativní pohled na digitální měny centrálních bank.

V poslední době přilákal mediální pozornost i politikův konflikt se společností Walt Disney, jejíž vedení kritizuje DeSantisovu politiku vůči LGBT+ komunitě. Guvernér se následně začal zasazovat o to, aby Disneyho komplex zábavních parků na Floridě přišel o své daňové a jiné výhody nebo firmě vyhrožoval, že nechá hned vedle Disney Worldu postavit vězení. Spory nakonec vyústily ve vzájemné žaloby.

Pro Evropany je poměrně alarmující skutečností, že DeSantis není příliš nakloněný tomu, aby Američané dál finančně a vojensky podporovali Ukrajinu ve válce proti Rusku. „Ačkoli mají Spojené státy řadu klíčových národních zájmů, jako jsou zabezpečení hranic, řešení krize připravenosti armády, dosažení energetické bezpečnosti a nezávislosti a kontrola hospodářské, kulturní a vojenské moci Komunistické strany Číny, zaplétat se do územních sporů mezi Ukrajinou a Ruskem k nim nepatří,“ napsal v březnu DeSantis stanici Fox News. Později však na nátlak stranických kolegů svá slova trochu zmírnil a nazval ruského prezidenta Vladimira Putina „válečným zločincem“.

Má šanci uspět?

Podle dosavadních analýz a průzkumů je DeSantis spolu s Trumpem a Bidenem největším favoritem příštích prezidentských voleb a představuje jednoznačně nejnebezpečnějšího vnitrostranického rivala pro bývalého prezidenta. Do karet mu hraje především to, že je výrazně mladší než oba jeho protivníci a na rozdíl od Trumpa není zatížený aférami a skandály, takže by mohl oslovit jak „trumpisty“, tak umírněné republikány.

Hrozí mu ale, že nastane i opačný efekt a nebude přijatelný ani pro jednu skupinu. „DeSantis nemůže pomýšlet na úspěch, bude-li nabízet Trumpa Lite publiku, které stále touží po plně kalorické verzi,“ píše server Politico. Deník New York Times zase poznamenal, že DeSantisův ústřední motiv boje proti progresivním proudům společnosti „není v konfliktu s Donaldem Trumpem, ale spíše jeho ozvěnou“.

Jaké má vztahy s Trumpem?

Vztahy Trumpa s DeSantisem byly dříve poměrně dobré, dokud se guvernér Floridy loni nevyprofiloval jako potenciální rival v prezidentské volbě. Od té doby se Trumpova rétorika vůči němu výrazně zostřila. Exprezident v uplynulých měsících DeSantise soustavně napadal v médiích a na sociálních sítích. Označil jej za „průměrného guvernéra“, jenž „postrádá loajalitu“ a za všechny své politické úspěchy vděčí jemu.

„Ron měl nízkou podporu, špatné průzkumy a žádné peníze, ale řekl, že když ho podpořím, může vyhrát. Také jsem dal dohromady jeho kampaň, která se úplně rozpadala,“ prohlásil Trump o DeSantisově volebním tažení na Floridě v roce 2018. DeSantisovy veřejné komentáře vůči Trumpovi jsou podstatně diplomatičtější.

Kdo ještě kandiduje?

V republikánských primárkách bude DeSantis kromě Trumpa soupeřit ještě minimálně s pěti dalšími kandidáty. Žádný z nich ale není považován za velkého favorita. Překvapit by mohla například bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN Nikki Haleyová nebo senátor za Jižní Karolínu Tim Scott.

V táboře Demokratické strany se neočekává, že by někdo přeskočil úřadujícího prezidenta Bidena, tedy pokud by mu v kandidatuře nezabránily například zdravotní potíže. O Bílý dům však bude oficiálně bojovat ještě synovec někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Robert Kennedy a spisovatelka Marianne Williamsonová. Dá se předpokládat, že několik dalších politiků kandidaturu teprve ohlásí.