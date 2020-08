Volby v Bělorusku provází zatýkání, nefunkční internet i vojáci v ulicích | E15.cz

Přerušení internetu podle stoupenců opozice ztěžuje shromažďování a zveřejňování důkazů o volebních podvodech, kterých se úřady dopouštějí.

Již v sobotu byla zadržena šéfka volební kampaně Svjatlany Cichanouské, která je hlavní protikandidátkou autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka. Dnes se na sociálních sítích objevila informace, že zemi kvůli obavám o svou bezpečnost opustila i Veronika Capkalová, která stála dosud po boku Cichanouské. Capkalová je manželkou bývalého prezidentského kandidáta Valeryje Capkala, který ze země kvůli obavám ze zatčení uprchl již před několika týdny. Podle mluvčí Cichanouské bylo dnes ráno zadrženo osm dalších lidí z jejich volebního týmu.

Svjatlana Cichanouská, 37letá bývalá učitelka, se ve volbách rozhodla kandidovat místo svého manžela, vězněného opozičního blogera Sjarheje Cichanouského. A do ulic Minsku i dalších běloruských měst přilákala na předvolební setkání velké množství lidí. Kvůli obavám o svou bezpečnost strávila Cichanouská noc na dnešek mimo svůj domov. Již dříve odvezla ze země do bezpečí i své děti, protože jí bylo vyhrožováno, že o ně přijde, jestliže se z prezidentského klání nestáhne.

Jak Cichanouská nedávno uvedla v rozhovoru s britskou BBC, lidé v Bělorusku nevěří, že volby budou spravedlivé. "Já ale stále věřím, že náš prezident pochopí, že jeho čas vypršel. Lidé ho už nechtějí," dodala.

I když se volební místnosti otevřely až dnes ráno, podle volební komise již více než 40 procent voličů hlasovalo předem v takzvaném předčasném hlasování. To je podle opozice hlavní způsob, jak režim výsledky voleb falšuje. "Pět nocí volební urny nikdo nehlídal, což dává úřadům široké pole působnosti pro manévrování," uvedla k této praxi již dříve Veronika Capkalová. Na sociálních sítích se objevily informace, že v některých volebních místnostech již došly hlasovací lístky. Jak to ironicky komentovali uživatelé internetu: "To se stává, když falšuješ příliš urputně a odhodlaně."