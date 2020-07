Běloruskou opozici táhnou ženy, muži jsou ve vězení a v exilu | E15.cz

Běloruský autoritář Alexandr Lukašenko svede 9. srpna zápas o šesté prezidentské období. Aby se pojistil, že vše proběhne hladce, nepřipustil k volbám nejsilnější opoziční kandidáty a dva z nich rovnou poslal do vězení. Na jejich místo ale nastoupily manželky a volební manažerka. Nejsilnější běloruský opoziční hlas tak v současnosti vedou tři ženy.

„My ženy teď musíme nést jejich břemeno. My ženy musíme vést Bělorusko k světlé, nové a báječné budoucnosti. Společně se nebojíme a společně zvítězíme,“ prohlásila na nedávném mítinku ve městě Orša Svjatlana Cichanouská.

Na prezidentku kandiduje místo svého uvězněného manžela, blogera Sjarheje Cichanouského. Žena, která podle běloruských médií své děti nechala odvézt do bezpečí jedné z unijních zemí, zdůrazňuje, že nikdy neměla v úmyslu vstoupit do politiky, ale nyní to považuje za svou povinnost.

Do týmu se k ní přidala Veranika Capkalová, žena Valeryje Capkaly, jemuž úřady nedovolily kandidovat, a kvůli strachu ze zadržení uprchl i s dětmi do Ruska. Ženské trio doplňuje Marija Kolesniková, volební manažerka Viktara Babaryky, který byl rovněž uvězněn.

„Věříme, že nejsme druhá jakost, že jsme s muži rovny,“ řekla podle britského listu The Guardian Capkalová v narážce na Lukašenkovy názory. Prezident totiž své soupeřky očividně podceňuje. „Naše společnost ještě nedospěla k tomu, aby hlasovala pro ženu,“ je přesvědčen.

Trojice však doufá, že se jí spojením sil podaří sjednotit i opoziční hlasy, od bohatších obyvatel měst po Lukašenkovy odpůrce na venkově. Sází na rostoucí nespokojenost Bělorusů se stagnující ekonomikou, kterou ještě umocnil prezidentův přístup ke koronavirové pandemii. Výsledkem je vlna protestů, které povzbuzují předvolební restrikce vůči opozici. Pro prezidenta je varováním, že se akce rozšířily i do menších měst.

Někteří z účastníků několikatisícových shromáždění ženského tria, tvrdí, že chtějí především více pracovních příležitostí. „Děti nevidí své rodiče, protože jsou za výdělkem v jiných zemích. Kdokoli přijde na místo současného prezidenta, bude lepší, protože nyní se řítíme do propasti,“ citovalo Rádio Svobodná Evropa jednatřicetiletého muže. Další z příchozích uvedl, že Lukašenkova vláda byla dobrá před čtvrt stoletím, ale nezvládá reflektovat změny, které od té doby nastaly.

Analytici vesměs míní, že od roku 1994 vládnoucí autoritář letos čelí největší výzvě své kariéry. Očekává se však, že udělá vše pro to, aby u moci zůstal. Jeho odpůrci podotýkají, že bude mít na své straně úřady a volební komise, a varují před podvody.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) do země ani neposílá pozorovatele, jelikož včas nedostala pozvání. Množí se obavy, že by Lukašenko dokonce mohl na obranu svých zájmů nasadit armádu.

Podle mnohých názorů je i tak víceméně jasné, že Lukašenkova kariéra je na sklonku a ani předpokládané volební vítězství nezmírní tlak, který na něj doma doléhá. Naopak pokud prezident prohlásí, že vyhrál volby se svým standardním výsledkem kolem osmdesáti procent hlasů, zřejmě tím obyvatelstvo ještě více pobouří.

A jestli se vlivem pandemie hospodářská situace v zemi ještě zhorší a Lukašenko nedokáže v důsledku rozbroje s Kremlem zajistit finanční pomoc, bude jeho šesté prezidentské období velmi horké.