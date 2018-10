Vynálezci laserové pinzety a laserových zesilovačů obdrželi Nobelovu cenu za fyziku | E15.cz

„Tyto objevy otevřely dveře zcela novým vědeckým oborům a stály u zrodu technologií, které změnily svět,“ uvedla při odůvodnění ocenění předsedkyně Nobelovy komise Olga Botnerová. „Ba co víc, oba vynálezy takřka okamžitě přešly do praktického využití,“ dodala s odkazem na to, že díky Ashkinovu vynálezu mohli lékaři přímo manipulovat s viry a bakteriemi, laserové zesilovače Mouroua a Stricklandové zase vedly k nové konstrukci vysoce intenzívních, avšak kompaktních laserových systémů.

Arthur Ashkin zjistil, že laserové záření je schopné tlačit předměty v určeném směru, že ve středu laserového paprsku je tato síla největší a že pomocí čočky se správným zakřivením lze tlačený předmět zafixovat v proudu záření. „To lékařům umožnilo nejen manipulovat s mikroorganismy, ale například také změřit sílu, s níž pracují buněčné proteiny kineziny,“ uvedl v odůvodnění ocenění profesor Mats Larsson. To vědcům dalo nový nástroj, kterým mohou zkoumat biologické procesy, chemii DNA a „vnitřní život“ buněk.

Objev Gérarda Mouroua a Donny Stricklandové zase posunul intenzitu laserových pulzů. „Od vynálezu prvního laseru Thomasem Maimanem v šedesátých letech však intenzita laserového záření stagnovala až do poloviny osmdesátých let,“ vysvětlil Larsson. Hlavní omezení pramenilo z možného poškození optických prvků laseru při zesilování laseru. Mourou Stricklandová představili techniku zesilování laserového svazku, která byla založená na časovém roztažení impulsu před zesílením a jeho následné kompresi po zesílení. Objev vedl k takřka lineárnímu růstu intenzity laserových pulzů. Miliony laserových operací očí jsou každoročně provedeny právě díky tomu, že lékaři mají k dispozici silné femtosekundové lasery.

Nobelova cena patří lékařům, kteří dali lidstvu další zbraň proti rakovině

Technika zesílení laserového pulzu Technika zesílení laserového pulzuAutor: Nobelův výbor

Ashkinova "světelná past" Ashkinova "světelná past"Autor: Nobelův výbor