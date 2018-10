Nobelova cena patří lékařům, kteří dali lidstvu další zbraň proti rakovině | E15.cz

„Lidstvo má díky Allisonovi a Hondžóvi další způsob, kterým může poměrně efektivně bojovat proti rakovině,“ uvedl v odůvodnění ocenění obou lékařů člen Nobelovy komise profesor Klas Kärre. Dosavadní způsoby léčby zahrnovaly jen chirurgické odstranění rakoviny, radioterapii. S určitými typy nádorů lze ještě bojovat protirakovinnou léčbou prostřednictvím chemoterapie, hormonální léčby nebo transplantace kostní dřeně. Autoři zmíněných léčeb již dříve byli oceněni Nobelovou cenou.

James P. Allison i Tasuku Hondžó tak lékaře naučili, jak efektivněji využít potenciál lidského imunitního systému. Profesor Scherer upozornil, že zkombinování blokování obou proteinů získávají pacienti trpící těmi nejagresívnějšími typy rakovin – například plic či jater, až 68procentní šanci na přežití až tří let od zahájení léčby. Blokování jednotlivých proteinů je také slibné – u CTLA-4 se šance na přežití pohybuje kolem 37 procent, u PD1 pak kolem 56 procent.

Vedle medaile a diplomu čeká na laureáty i finanční prémie ve výši devíti milionů švédských korun (22,4 milionů korun českých). Ceny budou jako každý rok předány v den výročí Nobelovy smrti 10. prosince.

Profesor Hondžó a jeho výzkumný tým na Kyoto University poté, co se dozvěděl, že získal Nobelovu cenu. Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1. října 2018

Vítězný vědecký výzkum, oceněný Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství Vítězný výzkumAutor: nobelprize.org