WP: Sněmovna reprezentantů chystá ústavní žalobu na prezidenta Trumpa | E15.cz

Šéfka Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová podle amerického listu The Washington Post (WP) v úterý oznámí, že Sněmovna reprezentantů zahájí dlouhý a složitý proces přípravy ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa. Procedura může vést ke zbavení funkce hlavy Spojených států, avšak vzhledem k aktuální převaze Trumpových republikánů v Senátu to není příliš pravděpodobné.

Pelosiová podle nejmenovaných zákonodárců s vysoce postavenými demokraty soukromě hovořila o možnosti vytvoření zvláštního orgánu, který by měl na starosti ústavní žalobu na Trumpa. Vytvoření orgánu by v tomto případě bylo alternativou k zahájení takzvaného impeachmentu v právním výboru Sněmovny reprezentantů. Měla by promluvit po 23:00 hodině středoevropského času.

Nejnovější vývoj se koná na pozadí rozepře kolem červencového telefonního hovoru Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Deník The Wall Street Journal minulý týden napsal, že šéf Bílého domu opakovaně naléhal na nového ukrajinského prezidenta, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena, syna uchazeče o demokratickou kandidaturu v amerických prezidentských volbách Joe Bidena. Trump veškerá podezření již několikrát odmítl a v úterý nakonec oznámil, že ve středu nechá zveřejnit celý neredigovaný přepis hovoru.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy jeho otec byl druhým mužem ve vládě prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden podle vlastního přiznání v roce 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod pohrůžkou zablokování půjček přinutil vládu, aby odvolala generálního prokurátora. Ten firmu Huntera Bidena vyšetřoval pro podezření z korupce.

Trump podle médií letos v létě žádal nového ukrajinského prezidenta Zelenského, aby Kyjev začal Bidenova syna vyšetřovat. V červencovém telefonátu údajně Trump osmkrát vyzval Zelenského ke spolupráci v této věci s jeho právníkem Giulianim. Už v květnu se objevily informace, že Giuliani si chtěl na Ukrajině opatřit kompromitující informace na bývalého viceprezidenta Bidena, který je považován za největšího Trumpova soupeře v prezidentských volbách 2020.

Proces impeachmentu obvykle začíná v právním výboru Sněmovny reprezentantů, ale může jej také zahájit zvláštní výbor. Seznam bodů obžaloby musí následně schválit prostou většinou Sněmovna reprezentantů a poté se žalobou musí zabývat Senát, který v tomto případě plní funkci soudu. Řízení v Senátu vede předseda nejvyššího amerického soudu a pro odsouzení se nakonec musí rozhodnout dvě třetiny přítomných senátorů.

Pravděpodobnost úspěchu pokusu zbavit Trumpa prezidentského úřadu je v tuto chvíli nízká. V případě zahájení procesu žaloby na prezidenta Sněmovnou reprezentantů by měl totiž konečné slovo Senát, kde mají převahu Trumpovi republikáni.