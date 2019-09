Ústavní žaloba na Zemana nemá ve Sněmovně šanci | E15.cz

Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana nemá ve Sněmovně šanci na úspěch. Podání žaloby vypracované Senátem k Ústavnímu soudu nepodpoří poslanci ANO a ČSSD ani zákonodárci KSČM, která kabinet podporuje, a opoziční SPD. Zbývající sněmovní strany nemají dohromady potřebných 120 poslanců pro podání žaloby. Opozice vyzvala prezidenta, aby přehodnotil rozhodnutí nepokračovat ve stíhání premiéra Andreje Babiše, pokud by nejvyšší žalobce kauzu Čapího hnízda obnovil.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) řekl, že část poslanců ANO má k žalobě politické výhrady, část právní. Někteří ze 78 poslanců vládního hnutí budou aktivně hlasovat proti návrhu, jiní zvažují, že se hlasování zdrží nebo ze sálu odejdou. Vzhledem k pevně danému počtu hlasů, které jsou pro podání žaloby nutné, znamená nehlasování totéž jako odmítnutí žaloby.

Už dříve během dne oznámili zástupci ČSSD, SPD a KSČM, že ústavní žalobu nepodpoří. Tyto tři strany mají dohromady 49 poslanců. Zbývající opoziční strany proto mohou pro podporu žaloby získat pouze 73 hlasů, což k podání k Ústavnímu soudu nestačí.

Opozice vyzývá prezidenta Miloše Zemana, aby přehodnotil rozhodnutí nepokračovat v trestním stíhání premiéra Andreje Babiše, pokud by nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kauzu Čapího hnízda obnovil. Po dnešním jednání zástupců opozičních stran s výjimkou SPD to na tiskové konferenci řekl předseda ODS Petr Fiala. Strany uvítaly slib předsedy vlády, že by případnou takzvanou abolici sám nepodepsal ani k tomu nepověřil jiného člena vlády.

ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN zároveň vyzvali Zemana i Babiše, aby se v dalších týdnech vyvarovali při veřejném vystupování komentování práce a rozhodnutí státních orgánů vůči premiérovi, aby nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o jejich ovlivňování.

Prezident Zeman ve čtvrtek řekl, že pokud nejvyšší státní zástupce obnoví trestní stíhání, využije svého ústavního práva abolice a stíhání zastaví. Babiš uvedl, že by abolici nepřijal. Pražské městské státní zastupitelství nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Nejvyšší žalobce Zeman může usnesení zrušit, na přezkoumání má tři měsíce.