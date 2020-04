Za současnou pandemii si můžeme sami, tvrdí vědci | E15.cz

Po odeznění současné krizové situace přijdou pravděpodobně daleko silnější a devastující pandemie. Pesimistickou předpověď předních vědců odcitoval server The Guardian . „Za pandemií Covid-19 stojí jeden jediný druh na této planetě - my lidé,“ shrnuli profesoři a specialisté na biologickou rozmanitost Josef Settele, Sandra Díazová a Eduardo Brondizio.

Podle vědců jsou nedávné pandemie přímým důsledkem lidské činnosti. „Lidstvo za každou cenu oceňuje především finanční a ekonomické systémy. Máme velmi málo času abychom překonali výzvy současné krize a zachovali alespoň část ekosystémů pro budoucí generace,“ uvedl tým vědců.

Ten také provedl nejkomplexnější kontrolu ohledně stavu Země, která kdy byla provedena. Její výsledky vyšly v minulém roce v rámci zprávy Mezivládního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES). Závěry zprávy jsou takové, že si lidstvo svým působením dramaticky snížilo mnoho přirozených systémů, určených k obnově planety.

„Rostoucí odlesňování, nekontrolované rozšiřování zemědělství, těžba a rozvoj infrastruktury, jakož i využívání volně žijících druhů budou nyní působit jako rodná půda pro roznášení nemocí a vyvolání dalších pandemií,“ uvádí zpráva vědců zveřejněná IPBES.

Současná pandemie je podle vědců jen a pouze důsledek lidského působení. „Stále více lidí přichází do styku se zvířaty, která jsou ze 70 procent původci nově se objevujících lidských chorob. K tomu se přidává urbanizace a explozivní růst celosvětové letecké dopravy,“ uvádí vědci. Ekonomické dopady, které v současnosti pociťujeme, mohou podle nich být v budoucnu daleko masivnější. „Musíme být nyní mimořádně opatrní a zavést postupy, které tomuto zamezí,“ tvrdí vědci.

Jediným řešením je podle nich nyní využívat finanční balíčky v hodnotě miliard dolarů, které uvolňují vlády po celém světě, k posílení ochrany životního prostředí. Zároveň musí být poskytnuta lepší zdravotnická péče v zemích třetího světa, která by v budoucnu mohly být ohnisky pandemií.

Profesor Thomas Lovejoy z Nadace Organizace spojených národů a zástupce univerzity George Mason ve Spojených státech, který v roce 1980 vytvořil termín „biologická rozmanitost“ uvedl: „Pandemie není pomstou přírody; udělali jsme si to sami. Je to důsledek našeho trvalého a nadměrného zasahování do přírody a obrovského nezákonného obchodu s volně žijícími živočichy.“