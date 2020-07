Pouť do Mekky začala. V tichu, s rouškami a v malých skupinách | E15.cz

V malých skupinkách vedených průvodci přišli k prvnímu rituálu velké poutě do Mekky její letošní účastníci. Ve srovnání s předchozími roky jich byla jenom hrstka a všichni jsou rezidenty Saúdské Arábie, byť dvě třetiny z nich tvoří cizinci. Svatyni Kaabu na nádvoří Velké mešity poutníci obcházeli s velkými odstupy a s rouškami na obličejích, přičemž z jiných let jsou známy snímky hustého davu kroužícího kolem černého kvádru svatyně.

Saúdská Arábie letošní pouť podle místních médií s ohledem na epidemii koronaviru umožňuje jenom deseti tisícům lidí. Tento údaj se ale neshoduje s oficiálním číslem saúdskoarabských úřadů, podle nichž bude letos na pouti pouze tisíc lidí. Loni do Mekky dorazilo 2,5 milionu muslimů. Kritériem při letošním výběru byl hlavně věk a zdravotní stav - účastníkům je mezi 20 a 50 lety, nikdo z nich netrpí žádnou vážnou nemocí a nevykazuje symptomy COVID-19. Přednost dostali ti, kteří ještě hadždž nikdy nevykonali.

Zúčastnit se pouti do Mekky aspoň jednou za život je povinností každého věřícího muslima, pokud mu to zdraví dovolí.

Hlavní starostí organizátorů je vždy bezpečnost poutníků, tentokrát je to především snaha zamezit nákaze. Účastníky vybíralo ministerstvo pro záležitosti pouti ze zájemců, kteří se přes internet přihlásili ze 160 zemí. Poprvé v moderní historii království nedovolilo na pouť přicestovat nikomu z ciziny. Podle médií jsou nicméně dvě třetiny účastníků cizinci pobývající v Saúdské Arábii a zbytek je domácí bezpečnostní a zdravotnický personál. Na každých 20 lidí připadá jeden průvodce, na každých 50 jeden lékař.

Všichni vybraní se museli podrobit testům na COVID-19 a před vstupem do posvátného okrsku pobýt v hotelu v karanténě. Dnes se přesouvají do údolí Miná vzdáleného asi sedm kilometrů od Velké mešity. Většinou tam bývá rozlehlé stanové město, které musí pojmout miliony účastníků. Ve čtvrtek se odtud poutníci odeberou na pahorek Arafát, což je hlavní bod rituálů a spočívá v celodenním modlení a rozjímání na místě, kde podle islámské tradice prorok Mohamed pronesl poslední kázání. Další noc pak lidé stráví v údolí Muzdalifa a nakonec se vrátí do Miná k rituálu symbolického kamenování Satana.

Poutníci letos dostávají balené jídlo. V balíčcích obdrželi také sterilizované oblázky, jež si jinak na cestě k rituálu kamenování sbírají sami.

Letošní pouť mohou monitorovat výhradně domácí média, žádná zahraniční se do Mekky nedostala. Na televizních záběrech bylo vidět pečlivé čištění nádvoří Velké mešity i svatyně, k níž se letos nesmějí poutníci přiblížit ani se jí dotýkat.

Omezení znamenají pro království značnou finanční ztrátu, protože hadždž je obvykle velkým zdrojem příjmů - při započítání útrat z velké i malé pouti získává Saúdská Arábie každoročně až 12 miliard dolarů (268 miliard korun). Poutníky většinou cesta i pobyt v Mekce stojí tisíce dolarů, letos jim výdaje hradí království.

„Nedostává se mi slov, abych popsal, jak poctěn se cítím a jak úžasná jsou ta opatření. Dělají veškerou možnou prevenci,“ řekl devětatřicetiletý Ammar Chálid, který je původem Ind, ale narodil se v Saúdské Arábii. Poutník Aballáh Kasírí ze Spojených arabských emirátů nečekal, že bude vybrán z milionů zájemců. „Je to nepopsatelný pocit, o to víc, že je to moje první pouť v životě,“ řekl.