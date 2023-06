Ztracená ponorka u Titaniku: Záchranáři zachytili zvláštní zvuky | e15.cz

AKTUALIZACE 7.19:

Pětičlenná posádka ponorky by měla mít zásoby kyslíku ještě na 30 hodin.

Záchranáři během operace z úterý na středu zachytili podezřelé zvuky, které zdroje časopisu Rolling Stones klasifikovaly jako bouchání. Tento typ zvuku ovšem následná oficiální zpráva nepotvrdila: „Kanadský letoun P-3 zaznamenal podvodní hluky v oblasti hledání. V důsledku toho byly operace s využitím dálkově ovládaných podvodních vozidel (ROV) přesunuty v pokusu prozkoumat původ těchto hluků. Tyto hledání pomocí ROV zatím nepřinesly žádné výsledky, ale pokračují," uvedla pobřežní stráž v tweetu. „Navíc, data z letounu P-3 byla sdílena s našimi odborníky z amerického námořnictva pro další analýzu, která bude zohledněna v budoucích plánech hledání."

Americké pobřežní stráži při hledání pomáhají záchranné týmy z kanadského námořnictva, letectva a pobřežní stráže, stejně jako letecká stráž státu New York, poskytují pomoc. Do hledání se zapojila i francouzská výzkumná loď. Prohledávaná oblast má rozlohu 20 tisíc kilometrů čtverečních, uvádí BBC.

Zaznamenané zvuky z oceánu: Mohlo jít o bouchání?

V noci z úterý na středu se začaly objevovat první zprávy o možných náznacích naděje. Americká média informovala o uniklém interním memorandu, které bylo odesláno na Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států. V memorandu mělo být uvedeno, že kanadský letoun zaznamenal podvodní „bouchavé zvuky" v intervalech 30 minut pocházejících z oblasti hledání.

„Letoun P8 zaznamenal v oblasti bouchavé zvuky každých 30 minut. Čtyři hodiny poté byl nasazen další sonar a stále byly slyšet bouchání," uvedl časopis Rolling Stone s odvoláním na email.

CNN rovněž informovala o interním aktualizačním sdělení zasláném v úterý večer, které naznačovalo, že byly zachyceny další zvuky. „Další zvuková odezva byla slyšitelná a pomůže při zaměřování povrchových prostředků a naznačuje také pokračující naději na přeživší," uvedlo druhé sdělení podle zprávy CNN.

Jednu hodinu po zveřejnění zpráv potvrdila americká pobřežní stráž, že kanadský vyhledávací letoun zachytil „podvodní zvuky," nespecifikoval však, že by šlo o bouchání.

Plavba ponorky k Titaniku

Vrak Titaniku leží na dně Atlantského oceánu asi 600 kilometrů od břehů kanadské provincie Nový Foundland, zhruba 3800 metrů pod hladinou. Cesta ponorkou k vraku Titaniku je turistickou atrakcí, která podle BBC vyjde na 250 tisíc dolarů (asi 5,4 milionu korun) na osobu a trvá deset dní.

Ponorka vyplula v sobotu z kanadské obce St John’s, k vraku Titaniku doplula v neděli ráno. Harding, který je také pilot, cestoval do vesmíru a v minulosti absolvoval i ponor do Mariánského příkopu, byl jedním z cestujících.

„Konečně mohu hrdě oznámit, že jsem se přidal k expedici k Titaniku jako specialista. Vzhledem k nejhorší zimě na Novém Foundlandu za posledních 40 let bude tato mise pravděpodobně první a jedinou manuálně řízenou misí k Titaniku v roce 2023,“ napsal na sociální sítě Harding. „V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století, včetně PH Nargeoleta,“ dodal Harding.

Expedici s turisty a vědci organizuje soukromá společnost OceanGate Expeditions, která v uplynulých dnech na sociální síti Twitter psala o aktuálních misích. Firma v pondělí potvrdila, že jde o její plavidlo, krátce před 18.00 středoevropského času.

Ponorka se pohřešuje od pondělí

Společné záchranné koordinační centrum v Halifaxu v kanadském Novém Skotsku uvedlo, že plavidlo bylo nahlášeno jako pohřešované v neděli kolem 21.13 místního času (pondělí 2.13 středoevropského času). David Concannon, poradce OceanGate Expeditions, uvedl, že společnost ztratila kontakt s ponorkou v neděli ráno. Vzhledem k jeho propočtům posádka do dnešního odpoledne spotřebovala asi třetinu zásob kyslíku, uvedla agentura AP.

Ztracená ponorka u Titaniku Název: Titan

Titan Provozovatel: OceanGate Expeditions

OceanGate Expeditions Délka : 6,7 m

: 6,7 m Kapacita : 5 lidí

: 5 lidí Ponor : až do 4000 metrů

: až do 4000 metrů Zásoba kyslíku : maximálně 96 hodin

: maximálně 96 hodin Posádka: Hamish Harding (CEO Action Aviation), Paul-Henri Nargeolet (podmořský průzkumník a expert na Titanik), Stockton Rush (CEO a zakladatel OceanGate Expeditions), Shahzada Dawood (místopředseda společnosti Dawood Hercules, správce SETI institutu,) a jeho syn Sulaiman Dawood

BBC uvádí, že dotyčná ponorka pojme pět lidí, z toho tři platící cestující, jednoho kapitána a jednoho odborníka. „Snažíme se všemi způsoby pracovat na tom, abychom posádku dostali zpět do bezpečí. Veškeré naše úsilí teď věnujeme pasažérům ponorky a jejich rodinám,“ sdělila médiím firma OceanGate Expeditions. Média mezitím již informovala, že ředitel společnosti by měl být jedním z členů zmizelé posádky.

Miliardář Hamish Harding se loni zúčastnil letu do kosmu na palubě lodi společnosti Blue Origin Jeffa Bezose:

Britský kontradmirál ve výslužbě Chris Parry varoval, že pátrání po turistické ponorce bude velmi obtížné. „Mořské dno je zvlněné. Samotný Titanic leží v příkopu. Kolem je spousta trosek,“ popsal Parry podmínky stanici Sky News.

Legendární britský parník Titanic, tehdy největší loď své doby, se potopil následkem srážky s ledovcem při plavbě z britského Southamptonu do amerického New Yorku v roce 1912. Na palubě bylo tehdy přes 2200 pasažérů, o život jich při neštěstí přišlo více než 1500. Vrak Titaniku objevila americko-francouzská expedice v roce 1985.

Ředitel společnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush ukazuje interiér ponorky ovládané pomocí herního ovladače Logitech:

Záchrana posádky je velice náročná

Záchranné týmy se podle Davida Galla, hlavního poradce pro strategické iniciativy společnosti RMS Titanic, pustily do závodu s časem, aby nalezly posádku ztraceného ponorkového plavidla. RMS Titanic drží exkluzivní práva na operace u vraku Titaniku.

Pokud je ponorkové plavidlo v pořádku, jeho posádka se musí potýkat s neustále ubývajícím kyslíkem a velmi chladnými teplotami, podotkl Gallo v rozhovoru pro CNN.

„Podchlazení je velkým problémem, pokud se ponorka nachází na dně, jelikož v hlubokém oceánu je teplota těsně nad bodem mrazu,“ upozornil Gallo.

„Jedním z největších otazníků je, kde se ponorka nachází. Je na dně, plave na hladině, nebo je někde uprostřed vodního sloupce? To ještě nebylo zjištěno… Budeme muset jen čekat a doufat v dobrý výsledek,“ dodal Gallo. Jakmile se podaří ponorku najít, tým by mohl čelit dalším, ještě větším výzvám při pokusu o záchranu posádky.

„Hloubka vody přesahuje dvě míle. Je to jako návštěva jiné planety, není to tak, jak si lidé často představují. Jde o prostředí bez slunce, s nízkou teplotou a vysokým tlakem,“ upozornil Gallo. Dostat se tam je jedna věc, ale porozumět situaci a identifikovat problém s ponorkou a poté se pokusit ji odtamtud dostat, to je další výzva, dodal Gallo.

Co se týče lokalizace plavidla, Gallo uvedl, že povrchová loď by měla mít dobrý přehled o poslední známé poloze ponorky.

Možné příčiny zmizení ponorky u Titaniku Nejasnosti panují ohledně příčiny ztráty kontaktu s posádkou při sestupu k vraku Titaniku, ke kterému došlo v pondělí po druhé hodině středoevropského času. Výpadek energie mohl způsobit ztrátu komunikace, podobná plavidla by proto měla disponovat záložními zdroji.

mohl způsobit ztrátu komunikace, podobná plavidla by proto měla disponovat záložními zdroji. Požár na palubě v důsledku zkratu mohl zničit systémy plavidla a vytvořit toxické výpary.

na palubě v důsledku zkratu mohl zničit systémy plavidla a vytvořit toxické výpary. Zaplavení – obrovský tlak v extrémních hlubinách může mít za následek implozi plavidla. Ponorka Titan má konstrukci odolnou do čtyř tisíc metrů (vrak Titaniku se nachází v hloubce 3800 metrů).

– obrovský tlak v extrémních hlubinách může mít za následek implozi plavidla. Ponorka Titan má konstrukci odolnou do čtyř tisíc metrů (vrak Titaniku se nachází v hloubce 3800 metrů). Uvíznutí nebo zablokování cesty ponorky, ke kterému mohlo dojít v důsledku silných proudů a vraku Titaniku na dně oceánu.

„Ponorka se příliš daleko nepohne. Pokud má na hladině potíže, může se trochu odplavit, ale na dně se pohybuje rychlostí zhruba dvě míle za hodinu. Takže hledaná oblast by měla být malá,“ uvedl Gallo.

To ale neznamená, že nalezení malé ponorky v tak hlubokých a rozsáhlých vodách bude jednoduché, upozornil.

„Můžete se zaměřit na velmi omezenou oblast a do ní zaměřit vaše sonary, kamery a cokoli dalšího, co potřebujete k nalezení ponorky,“ dodal expert.

VIDEO: Záběry vraku RMS Titanic zveřejněné společností OceanGate Expeditions, která organizovala expedici