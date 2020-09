Země s nízkým počtem nakažených lákají digitální nomády | E15.cz

Pandemická situace si globálně vyžádala stáhnutí několika pracovníků z kanceláří takzvaně do “obýváku”. Režim home office je pak de facto možný odkudkoliv

Ekonom Stanfordské univerzity Nicholas Bloom odhaduje, že až 42 procent zaměstnanců v USA nyní pracuje z domova a je rovněž velmi pravděpodobné, že se to v brzké době nezmění. Společnost Facebook dokonce oznámila, že se zaměstnanci nemusí do kanceláří vracet až do poloviny roku 2021. S podobně dlouhým horizontem počítají i mnohé další firmy. Zaměstnanci Twitteru dokonce mohou pracovat z domova už napořád.

Tato skutečnost generuje obří masu lidí, kteří budou moci pracovat odkudkoliv. A některé země toho chtějí využít.

Od 21. srpna mohou pracovníci na home office požádat o pobyt a práci na ostrově Anguilla, britském zámořském území, které podle statistik dosud zaregistrovalo pouze tři případy Covid-19. Přednostní vstup do Anguilly mají lidé z “nízkorizikových” zemí, což jsou země s méně než 0,2procentní mírou infekce. Přednost dostanou žadatelé o dlouhodobý pobyt.

Dříve, už 30. června začal ve velkém speciální víza nabízet Barbados. Barbados slibuje mimo jiné bezplatné Wi-Fi v restauracích, kavárnách, parcích a veřejných knihovnách. Dosud tam o roční pobyt požádalo 1 350 lidí, téměř polovina je z USA. Na podobnou nabídku lákají Bermudy.

Kam dál se dá v tomto duchu vyrazit? Gruzie uvolnila vízový režim v létě. Od poloviny července do začátku srpna ve speciálním programu pro digitální nomády tato země nashromáždila 2 700 žádostí. Podmínkou zde je ale mimo jiné výše platu. Měsíční gáže uchazeče musí být minimálně dva tisíce dolarů. Kavkazský národ lákal nejprve na nízká čísla nákazy, čísla tady ale v posledních týdnech výrazně vzrostla.

Pro Čechy je v tomto směru nejblíž Estonsko. Už před pár lety tato pobaltská země zavedla takzvané elektronické bydliště, které umožnilo zahraničním podnikatelům přístup do země a a ti tak mohli v zemi zahájit podnikání bez její fyzické návštěvy. Nová víza představená v létě mají být pro dlouhodobé cestovatele motivací k tomu, aby se v zemi i fyzicky usadili. Ročně Estonci počítají s udělením asi dvou tisíc takových víz.

Chorvatsko se pak chystá na zavedení podobného programu na příští rok. "Čeká nás ještě hodně práce. Naším cílem je, aby Chorvatsko mohlo přivítat první digitální nomády v roce 2021," řekl pro CNBC nizozemský podnikatel Jan de Jong, který v Chorvatsku žije 14 let a spolupracuje s chorvatskou vládou na vytvoření nových víz.