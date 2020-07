Kanceláře zůstanou prořídlé. Práce z domova bude častější | E15.cz

„Zejména mezinárodní společnosti stále z velké části pracují z domova, nebo v režimu společenských rozestupů a odpovědného návratu do kanceláří, tak jako to dělá například Colliers v Praze,“ řekl Josef Stanko, analytik průzkumu trhu v kozultantské firmě Colliers pro Českou republiku.

„Můžeme přijet do kanceláře pod podmínkou, že si předem uděláme rezervaci a respektujeme společenské rozestupy a zavedení bezpečnostních opatření,“ dodal.

Koronavirus zamával s plány na expanzi u čtvrtiny společností, vyplývá z průzkumu poradenské společnosti Prochazka & Partners. Celkem 82 procent z těchto firem plánuje kanceláře zmenšit.

„V kancelářském sektoru jsou určitě nejvíce zasažené krizí společnosti poskytující poradenské služby firmám, a to z celé řady oblastí od marketingu až po investice,“ uvedl řídící partner Prochazka & Partners Radek Procházka.

„Přišly tak o nejvíc zákazníků, jelikož firmy začaly masivně šetřit, propouštět pracovníky ve zkušební době a zastavily i nábor,“ podotkl. V kancelářském byznysu to podle něj povede k tomu, že firmy místo stěhování do nového upřednostní prodloužení nájmu ve stávajících prostorách.

Stejný trend potvrdil i průzkum konzultantů z BNP Paribas Real Estate. „Pro naprostou většinu nájemců je momentálně hlavní prioritou úspora nákladů. I proto velká část z nich uvažuje o redukci kancelářských prostor,“ uvedla vedoucí kancelářského týmu v BNP Paribas Real Estate Lena Popova.

„Zvažují část svých ploch přenechat pronajímateli nebo se chystají 15 až 20 procent prostor podpronajmout jiné společnosti,“ dodala.

Administrativní plochy zredukoval například největší tuzemský provozovatel call center Conectart. „Ukázalo se, že on-line práce nám dává smysl, takže se chystáme home office zavést pravidelně a ušetřit tak na pronájmu,“ sdělil generální ředitel Conectart Petr Studnička.

„Vyplatí se nám to i se započítáním kompenzací nákladů a příplatků za práci z domova, které poskytujeme našim zaměstnancům už nyní. Do budoucna tak plánujeme snížit současnou kancelářskou plochu až o pětinu,“ poznamenal.

Plány na rozšíření kanceláří přehodnotila též IT firma Sprinx Systems. Původně společnost plánovala na letošní rok zvětšit plochy o 50 procent. V nových podmínkách ale firma přišla na to, že si vystačí se stávajícími kancelářemi.

„Během koronavirové krize jsme zjistili, že 40 procent zaměstnanců Sprinx Systems může zcela bez obav pracovat v plném režimu home office, případně s docházkou do kanceláří zhruba jedenkrát za dva týdny,“ řekl ředitel Sprinx Systems Jiří Čáp. „Pro ostatní plánujeme takzvaný střídavý režim tak, aby se pracovní týmy střídaly v pravidelných intervalech,“ podotkl.

Současně však mezinárodní průzkum uskutečněný poradci Colliers v celém regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky ukázal limity práce z domova.

Jen 12 procent respondentů odpovědělo, že by chtělo být na home office víc než čtyři dny v týdnu. Nejvyšší počet všech oslovených ve všech věkových kategoriích by ideálně chodil do kanceláře nejméně tři dny v týdnu. Většina respondentů tvrdí, že osobní spolupráce a setkávání se s kolegy v kancelářích je lepší než schůzky z domova.