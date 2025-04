V noci na neděli 13. dubna středočeského času byla širokému publiku otevřena světová výstava EXPO 2025, která letos probíhá v Japonsku, a to na umělém ostrově Jumešima v Ósace. Výstava s mottem „Designing Future Society for Our Lives“ přivítala v prvních hodinách desetitisíce návštěvníků. Mnoho z nich zamířilo i do českého pavilonu.