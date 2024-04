Závod s časem začal. Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v Ósace vyroste do deseti měsíců

Český národní pavilon na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace postaví tamější společnost Daisue. Její prezident Kazunori Murao ve středu podepsal smlouvu s generálním komisařem české účasti Ondřejem Soškou. Pro vznik ambiciózní spirálovité stavby z dílny studia Apropos Architects to znamená jediné: „V podstatě okamžitě zahájíme přípravné práce, začátkem května bychom mohli poprvé kopnout do země,“ uvedl pro e15 Kazunori Murao.

Daisuo má na dokončení kompletní stavby kolem deseti měsíců. Když vše půjde dle plánu, hrubá stavba by mohla být hotova ještě letos v prosinci a v průběhu března 2025 dojde k instalaci uměleckých a reprezentačních prvků skleněno­‑dřevěného pavilonu, aby se 13. dubna jeho brány otevřely v okamžiku oficiálního zahájení světové výstavy.

Odolá zemětřesení i tajfunu

První návštěvníci ale už do pavilonu mohli „vstoupit“ – alespoň ve virtuální realitě, kterou organizátoři využili k vychytávání konstrukčních detailů a organizaci prostoru. Díky české společnosti Virtuplex v ní architekti a konstruktéři ladí vše tak, aby kompletace v Ósace proběhla co nejhladším způsobem. Podle Sošky umožňuje prohlídka pavilonu s 3D brýlemi předejít nedostatkům ještě před zahájením stavby a pomůže i při náboru dodavatelů, který už byl zahájen. „Uvědomujeme si, že termín je šibeniční, ale je to otázka národní prestiže. Pracujeme ve dne v noci tady v Česku i v Japonsku, abychom to stihli. Se všemi subdodavateli máme prověřené dodací termíny, takže pokud se nestane nějaký opravdu katastrofický scénář, všechno stihneme,“ popisuje Soška.

„Celkově nás český projekt velmi zaujal, a to nejen zápalem celého přípravného týmu, ale hlavně materiály, které využívá,“ komentoval zakázku Kazunori Murao s tím, že CLT panely z lepených vrstev masivního dřeva a skleněné panely fasády, které pro pavilon dodají české firmy, jsou nyní v japonském stavebnictví velice populární. „Věřím, že kompletací této stavby získáme nejen zkušenosti pro další projekty v Japonsku, ale také že si udržíme dobré vztahy s dodavateli těchto materiálů z Česka,“ dodal ředitel společnosti Daisue. Speciální skla zajistí firma Wieden, unikátní lepené dřevěné prvky pak Stora Enso Praha.

Na výrobu konstrukčních prvků pavilonu, který by měl být po skončení světové výstavy demontován a převezen zpět do Česka, mají firmy zhruba čtvrtrok, v jehož průběhu zatím Daisue připraví v Ósace základy a podzemní patro. Pak do Japonska vypluje 47 kontejnerů s CLT panely a 54 kontejnerů se sklem. Všechny tyto materiály splňují vedle evropských stavebních norem také mnohem přísnější japonské standardy – podle testů a certifikací, jež prováděli odborníci na ČVUT, vydrží jak případné, pro Japonsko typické zemětřesení, tak nepřízeň počasí síly tajfunu.

Návrat po 55 letech

Stavba v podobě skleněné spirály chce mimo jiné odkázat na českou sklářskou tradici. Na ni poukazuje i maskot národní účasti, bytost René z křišťálového skla. Je pojmenovaná po svém autorovi, skláři a designérovi Reném Roubíčkovi, který navrhl plastiku „Mrak­Voda, zdroj života“ pro Expo 1970 v Ósace.

Do tohoto japonského města se světová výstava vrací po 55 letech. Tehdejší československý pavilon architekta Viktora Rudiše přilákal podle ministerstva zahraničních věcí zhruba 11 milionů návštěvníků. Expo 2025 se bude konat od dubna do října příštího roku, jeho hlavním tématem je „vytváření budoucí společnosti pro naše životy“. Organizátoři podle generálního komisaře Ondřeje Sošky předpokládají, že výstavu navštíví až 28,5 milionu lidí.

Na českou účast vláda schválila příspěvek 290,2 milionu korun, dalších 170 až 220 milionů má přijít z dalších zdrojů, zejména od soukromých firem, ale také od krajů a dalších institucí.