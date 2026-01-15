AKESO postaví ve FTVS UK novou kliniku až za čtvrt miliardy, start chystá na rok 2028
- V areálu FTVS UK vyroste moderní klinika pohybové a sportovní medicíny.
- Podle majitele AKESO, miliardáře Sotiria Zavalianise, je spolupráce univerzit a soukromého kapitálu klíčová pro ekonomiku.
- Investice do kliniky může vyjít až na 250 milionů korun.
Zdravotnický holding AKESO uzavřel partnerství s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V jejím areálu má do roku 2028 vyrůst moderní klinika pohybové a sportovní medicíny, která propojí zdravotní péči s akademickým zázemím, výzkumem a se vzděláváním. Projekt chce vytvořit komplexní model péče o pohybový aparát nejen pro vrcholové sportovce, ale i pro děti, mládež, rekreační sportovce a širokou veřejnost. Pro fakultu má projekt mít i praktický rozměr. „Největší přínos vidím v tom, že projekt nabídne praxi pro studenty,“ řekl děkan FTVS UK Miroslav Petr.
Klinika má nabídnout integrovaný přístup k pacientovi. „Chceme vytvořit plynulý proces péče v jednom centru. Současný systém péče je hodně roztříštěný a pacienti se snadno mezi odborníky ztratí,“ popsal vrchní ředitel pro zdravotní péči AKESO Jan Hajer. Součástí konceptu má být i práce s AI: „Vytváří se digitální obraz pacienta pomocí umělé inteligence, který je komplexní a dostane se k lékaři ještě před návštěvou pacienta.“
Projekt se prodraží
Podle majitele holdingu AKESO Sotiria Zavalianise je výstavba kliniky logický krok v dlouhodobé strategii skupiny. Připustil, že původní finanční odhad projektu už neplatí: „Ano, původně jsme mysleli, že do toho padne 50 milionů korun, ale už se to vyšplhalo výše. Nedá se to ještě určit přesně, ale bude to někde mezi 180 a 250 miliony korun,“ řekl Zavalianis. Finální částka podle něj bude záviset na výsledné podobě projektu a technologickém vybavení.
Pro Univerzitu Karlovu jde o nový typ spolupráce. „U propojení soukromého subjektu a vysoké školy uvidíme, jak to bude fungovat,“ uvedl nově zvolený rektor UK Jiří Zíma a dodal, že univerzita je ke spolupráci se soukromými subjekty fakticky tlačena.
Podle Zavalianise by ale právě propojení akademického prostředí s ekonomikou mělo být přirozenou funkcí univerzit. „Univerzita je tady, aby pomáhala ekonomice a připravovala kvalifikované pracovní síly, které jdou na trh. Když univerzitu izolujete a připravujete profesory bez zapojení do ekonomiky, k čemu pak tu univerzitu máme?“ řekl.
Nové pracoviště má vyrůst na základech Ústavu preventivního a sportovního lékařství, který na FTVS UK působí od roku 1993.
Sotirios Zavalianis
Sotirios Zavalianis je zakladatelem a jediným akcionářem holdingu AKESO, druhého největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče v Česku. Podle žebříčku Nejbohatší Češi a Slováci 2025 e15 holding předloni dosáhl obratu 5,5 miliardy korun a EBITDA kolem 750 milionů korun. V roce 2025 zároveň vydal dluhopisy až za 1,5 miliardy korun, které mají financovat další rozvoj skupiny.