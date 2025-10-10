Budník z Thein poslal do insolvence koupenou IT firmu. Další části rozprodal
Investiční společnost Thein, kterou řídí bývalý ředitel O2 Tomáš Budník, společně s J&T poslala do insolvence firmu zaměřenou na informační technologie. Tu přitom v roce 2021 koupila za stovky milionů korun. Zbavuje se také další společnosti, kterou prodala jejím vedoucím manažerům. Tyto podniky původně dohromady generovaly tržby výrazně přes miliardu korun, zároveň ale měly velmi nízké marže, takže se Budník s J&T rozhodli pro radikální řez.
Do insolvence konkrétně zamířil podnik Thein Systems, který vznikl přejmenováním koupené české společnosti C System CZ. Ta se zaměřovala na dodávky IT systémů do státní i soukromé sféry. Thein Systems už je veden v insolvenčním rejstříku. Má závazky vůči 130 věřitelům, například HP nebo Technologickému parku Brno. Celkově jde o 81 milionů korun.
Součástí C System CZ původně byla i firma Český servis, která jakožto autorizovaný partner dodávala do firem produkty a služby od společnosti Apple. Pod novým majitelem byla přejmenována na iBusiness Thein. Budník a J&T toto aktivum prodali manažerům firmy. Budník pro e15.cz uvedl, že by změny brzy měly být viditelné v obchodním rejstříku.
Budník dále sdělil, že tato rozhodnutí souvisí s nízkomaržovým byznysem obou společností. „Marže byla v jednotkách procent,“ popsal manažer a investor.
Thein Systems například nakupovala nákladný hardware, jako jsou koncová zařízení, tisková řešení a podobně, což společně se softwarem a službami prodávala koncovým zákazníkům. Ve stejném oboru je velká konkurence a na samotném hardwaru lze vydělat minimálně. „Tento hardware je zároveň nutné koupit a překlenout často dlouhou dobu splatnosti faktur od finálních zákazníků, zejména ve státní správě,“ doplňuje Budník.
Thein velkou část aktivit společnosti Thein Systems převedl na regionální partnery ZZone a Craftsys, kteří mají zajistit kontinuitu služeb pro zákazníky. „Vzhledem k tomu, že společnost již nemá aktivní činnost, rozhodlo vedení o podání insolvenčního návrhu. Tento krok je formálním uzavřením procesu, který už delší dobu probíhal,“ dodává Budník.
Budník zároveň nekomentoval, jaké finanční dopady měla celá anabáze s koupí a ukončením aktivit C System CZ a zda akce skončila ve ztrátě, případně jak velké.
Thein v souvislosti s tím revidoval strategii fondu. V oblasti IT se chce soustředit na kybernetickou a technologickou bezpečnost, kde se považuje za trojku na českém trhu. V oboru bezpečnosti mají proběhnout další investice. Přeprodeji hardwaru ani s ním spojeným službám či servisu se už věnovat nebude.
Thein v průběhu několika posledních let koupil několik IT společností, například Aitcom, Síť, M-Com, Your System nebo Cross Network Intelligence. Thein se v IT soustředí na kybernetickou bezpečnost, síťové technologie a dodávky hardwaru, softwaru a služeb do průmyslu a dalších oblastí. Mezi jeho zákazníky patří Škoda Auto, Česká pošta, Komerční banka, Moneta a Česká spořitelna.