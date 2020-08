Buffett investoval v Japonsku a hlad je větší zabiják než koronavirus | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Buffettova sázka na Japonsko

Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta zveřejnila detaily dalších svých investic. V posledních 12 měsících nakoupila zhruba pětiprocentní podíly v pěti největších japonských obchodních společnostech Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. a Sumitomo. Celková hodnota investice přesáhla šest miliard dolarů poté, co akcie Buffettem spoluvlastněných firem vzrostly v pondělí ráno o pět procent.

Veolia má zájem o koupi podílu v konkurenční firmě Suez

Francouzská vodárenská a energetická firma Veolia nabízí 2,9 miliardy eur (75,7 miliardy korun) za koupi podílu 29,9 procenta v menší konkurenční firmě Suez od plynárenské a elektrárenské firmy Engie. Pokud s nabídkou uspěje, podá Veolia formální nabídku na zbytek společnosti, řekl generální ředitel Antoine Frérot. Hodnota firmy Suez, včetně dluhu, je podle něj kolem 20 miliard eur.

Prodej TikToku musí posvětit Čína

Dění kolem možného prodeje amerického byznysu kolem čínské aplikace TikTok se dále komplikuje. Peking uvedl, že aktivity společnosti ByteDance, provozovatele populární sociální sítě, nemohou být prodány bez souhlasu čínské vlády.

Turecko hrozí Řecku

Napětí mezi Tureckem a Řeckem roste. Ankara varovala Řeky, že jejich vojenská přítomnost na ostrově Kastellorizo poblíž Turecké Riviéry porušuje mírovou dohodu z roku 1947.

Ze strany Ankary šlo o reakci na fotografie zveřejněné v tamním tisku, které zobrazovaly řecké vojáky na cestě na ostrov. Podle zdroje agentury Bloomberg šlo ale o rutinní rotaci na ostrově už předtím usazené posádky.

Hlad je neméně vážné nebezpečí jako COVID-19

Do konce roku by mohlo každý den umírat na světě více lidí hladem než na onemocnění COVID-19. Boj proti pandemii koronaviru narušil dodavatelské potravinářské sítě, stejně tak vedl k poklesu kupní síly obyvatel. Na 130 milionů osob by nově mohlo začít trpět hladem, odhaduje Bloomberg. V současnosti na COVID-19 umírá každý den více než pět tisíc osob po celém světě.