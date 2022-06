Jak investovat v době inflace: Vyplatí se dluhopisy a akcie? | E15.cz

„My se letos nacházíme ve zvláštním roce. Jedna krize střídá druhou.“ Těmito slovy zahájil konferenci její moderátor, zástupce šéfredaktora deníku E15 Jan Novotný. Jednou z velkých událostí poslední doby bylo i aktuální zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou na nejvyšší úroveň za posledních 23 let. „Moc nástrojů centrální banka nemá. Ekonomika se výrazně ochladí. Jsme v situaci, že pokud nedojde k výrazné fiskální konsolidaci a nezmění se trh práce, tak budeme mít buď vysoké úrokové sazby, nebo inflaci,“ komentoval rozhodnutí Martin Slaný, hlavní ekonom společnosti DRFG. Analytik brokerské společnosti XTB Štěpán Hájek původně považoval zvyšování úrokových sazeb ČNB za příliš agresivní. „Nyní mi to dává smysl. Máme nejvyšší inflaci v Evropě, jedná se o správný krok,“ dodal.

Množí se také úvahy o tom, že ekonomika míří do recese. „Některé ukazatele již ekonomické zpomalení naznačují,“ komentoval Martin Slaný s tím, že čísla ve třetím čtvrtletí letošního roku „nebudou pěkná“.

Zbydou lidem v takové ekonomické situaci peníze na investice? Podle výkonné ředitelky Asociace pro kapitálové trhy Jany Brodani velké části lidí prostředky na investování nezbývaly už nyní. Další drobní investoři ale zůstávají aktivní. „My to vidíme na datech – investice jsou i nadále. Pravidelné investice mohou být tak malé částky, že v nich lidé budou moci pokračovat,“ řekla. Výhled ale podle ní není optimistický. „Ne všichni si ještě uvědomují to, co řekl pan premiér Petr Fiala ve včerejším projevu – to nejhorší nás ještě čeká,“ dodala.

Část investorů přitom současná ekonomická situace naopak nutí investice uspíšit. „Lidé mají pocit, že když teď nezainvestují, tak jim ujede vlak. Je však třeba jim vysvětlovat, že s investicí inflaci neporazíte,“ popisoval Štěpán Hájek. Pro ty, kteří mají prostředky, přitom krize může znamenat ideální okamžik k investování. Jana Brodani varovala před tím, aby se lidé pokoušeli chytit nějakého aktuálního investičního trendu, a nabádala k dlouhodobým diverzifikovaným investicím. „Nenechal bych se zlákat tím, že najednou všichni radí do něčeho investovat,“ poznamenal Martin Slaný.

Drobné investory také účastníci diskuse varovali před lákadlem v podobě firemních dluhopisů. „Pro institucionální investory budou dluhopisy velmi zajímavé. Nabízí rozšíření portfolia. Drobný investor však může velmi těžko zhodnotit ekonomickou situaci firmy, nemá k tomu dostatečné informace,“ říká Jana Brodani.

Nová rizika skýtá i realitní trh. Ceny nemovitostí se sice kvůli inflaci vyšplhaly na extrémní hodnoty, to ale zároveň spolu s vysokými úrokovými sazbami znamená, že na vlastní bydlení dosáhne stále méně lidí. „Na nemovitosti Češi skoro přestali mít. Vlastní bydlení je něco jako sen. U rekreačních nemovitostí je zajímavé, že také zdražily, ovšem narazilo to na svůj strop,“ říká redaktor deníku E15 Jaroslav Bukovský.

Podle Jana Langmeiera, zakladatele realitního fondu Aequitas Capital Investments, ceny nemovitostí ale spadnou spadnou až s celkovým poklesem ekonomiky. Reality by mohly dále zlevnit, pokud se podaří urychlit povolovací proces nových staveb. „V Praze se na stavební povolení čeká až deset let,“ uzavřel.