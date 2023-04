Investování může být i o víře. Moravský investor zhodnocuje peníze podle zásad katolické církve | e15.cz

Loni na podzim vydala katolická církev dokument Mensuram Bonam čili Pro dobrou míru. Jeho prostřednictvím se Vatikán obrací na církevní i necírkevní investory a popisuje v něm principy, které by bylo dobré zavést do procesu investování. Mensuram Bonam také vyjmenovává problémové oblasti a obory, kterým by se měli investoři vyhýbat. Zásadami katolické církve se při investování řídí třeba i fond Brodis Invest Jaroslava Hlavici.