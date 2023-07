Čekání na bitcoinový ETF fond: ve hře jsou konkurenční náskok a miliardy dolarů investorů | e15.cz

Významné finanční instituce na Wall Street pokračují ve své snaze získat licenci na založení burzovně obchodovaného fondu, který by kopíroval vývoj spotové ceny kryptoměny bitcoin. Takový fond by mohl do správy nalákat miliardy či desítky miliard dolarů. A ten, kdo dostane povolení jako první, bude mít v konkurenčním boji náskok. Překážkou však zatím je odměřený postoj federální Komise pro cenné papíry (SEC).

Jednou z firem, které usilují o zřízení bitcoinového burzovně obchodovaného fondu – anglicky exchange traded fund či jen ETF – je BlackRock. S přibližně 10 biliony dolarů ve správě se jedná o vůbec největší investiční společnost na světě. BlackRock má v plánu zalistovat svůj fond na burze Nasdaq. Ta je spolu s New York Stock Exchange největším americkým trhem s cennými papíry.

Svou nedávno podanou žádost o licenci však musela společnost BlackRock přepracovat a na začátku tohoto týdne ji proto podala znovu. Důvodem byly výhrady SEC. Dohledový úřad má obavy, že na trhu s kryptoměnami včetně bitcoinu dochází k manipulacím, a tedy i regulovaný produkt v podobě ETF by mohl být pro investory z tohoto hlediska velmi rizikový.

Kvůli výhradám regulátora k původním žádostem museli dokumenty doplnit i další zájemci o založení bitcoinového ETF včetně velké investiční společnosti Fidelity. Kromě ní a BlackRocku pak jsou v pelotonu firem, které usilují o licenci, také například společnosti Invesco, Wisdom Tree, VanEck či Ark Investment Management mediálně známé a aktivní investorky Cathie Woodové.

Námitky regulátora se měly týkat zejména toho, že z žádostí nebylo jasné, se kterou z kryptoměnových burz hodlají žadatelé spolupracovat mimo jiné při dohledu, aby při obchodování s bitcoinem nedocházelo k nekalým praktikám. BlackRock i další firmy následně jako spolupracující burzu uvedly největší americkou kryptoměnovou burzu Coinbase.

Otázkou je, zda to Komisi pro cenné papíry bude stačit. Právě Coinbase a také burza Binance čelí nedávno podaným žalobám SEC. Ta je viní z porušování zákonů upravujících fungování amerického trhu s cennými papíry.

Někteří experti se domnívají, že největší šanci na úspěch může mít BlackRock, a to vzhledem k tomu, že jeho žádosti podávané u SEC obvykle bývají bezchybné. Za zmínku stojí, že Komise pro cenné papíry v předchozích letech podobné žádosti jiných o zřízení ETF na bitcoin opakovaně zamítala. Důvodem byly zmíněné pochyby ohledně fungování kryptoměnových trhů.

Zalistování ETF, jehož podkladovým aktivem by byl spotově obchodovaný bitcoin, by každopádně bylo přelomovou událostí. Menším i profesionálním investorům by takový fond umožnil investovat do bitcoinu na tradičních burzách, na nichž se obchodují regulované cenné papíry včetně akcií tisíců veřejně obchodovaných firem.

Samozřejmě bitcoin mohou Američané koupit i nyní, děje se tak často na kryptoměnových burzách, které nepodléhají stejné úrovni dohledu jako například New York Stock Exchange či Nasdaq. Vedle toho již existují i burzovně obchodované fondy, jejichž hodnota je navázaná na cenu bitcoinu na burzách, kde se obchoduje s termínovými kontakty, takzvanými futures.

Takové fondy však nemají ve vlastnictví přímo bitcoin, ale jen termínové kontrakty. Z toho důvodu není jejich popularita tak veliká, jako by byla v případě ETF fondu. Očekává se, že firma, která dokáže získat licenci na ETF odvíjející se od spotové ceny nejstarší kryptoměny, bude mít konkurenční náskok v boji o miliardy či desítky miliard dolarů od investorů.

Schválení jednoho či více bitcoinových ETF ze strany Komise pro cenné papíry by mohlo mít i pozitivní dopad na cenu samotné kryptoměny. Ta se v současnosti pohybuje okolo 31 tisíc dolarů, když od začátku roku vzrostla o více než 80 procent. Na trh by totiž mohly přitéct nové peníze od retailových i institucionálních investorů, kteří dosud stáli stranou. Čekání na konečné schválení či neschválení ze strany SEC však může být dlouhé – na rozhodnutí má až 240 dnů.