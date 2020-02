Koronavirus: z čínských burz zmizely biliony | E15.cz

Hodnota čínských akcií se snížila podle agentury Reuters o 393 miliard dolarů, což v korunách odpovídá astronomické sumě 8,9 bilionu. Akciovému masakru nezabránila ani podpora čínské centrální banky, která na peněžní trh dodala 1,2 bilionu jüanů – téměř čtyři biliony korun.

Za poklesem akcií stojí rostoucí strach z šíření koronaviru a jeho dopadů na čínskou ekonomiku. To způsobilo propady akcií na celém světě, které se dostaly na nejnižší úroveň za posledních sedm týdnů. „Důvodem ‚černého pondělí‘ je enormní nervozita investorů způsobená šířením koronavirové nákazy. Dvě třetiny čínské ekonomiky zůstávají kvůli nákaze ‚mimo provoz‘,“ uvádí hlavní ekonom Czech Fundu Lukáš Kovanda. Například společnosti Apple, Starbucks a IKEA už dočasně zavřely čínské obchody.

Experti proto na burzách zásadní obrat neočekávají. „Pandemie není něco, co by ovlivnilo trhy na pár dnů. Chvíli to potrvá,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Sun Ťien-po, prezident pekingského China Vision Capital.

Už v minulých dnech klesaly akcie aerolinek, těžařů ropy nebo prodejců luxusního zboží. Letecká spojení do Číny byla navíc výrazně omezena. „Osobně mě překvapilo zrušení téměř všech letů evropských dopravců do Číny, za dvacet let existence portálu letenek od naší společnosti si na takové opatření nepamatuji,“ upozorňuje Věra Janičinová ze Student Agency.

Tuzemský byznys nicméně koronavirus a jeho dopady nechává klidným. „Společnost Luxury Brand Management se podstatného poklesu tržeb neobává, protože byznys našich butiků není na Asijcích výrazně závislý,“ uvádí výkonná ředitelka společnosti Zuzana Řezníčková. Podobně se vyjadřuje rovněž prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek: „Zatím to nemá zásadní dopady.“ Čínští turisté totiž podle něj představují jen pět procent z celkového počtu návštěvníků.