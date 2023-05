Coloseum a Pilulka otestují zájem investorů na trhu Start již podruhé | e15.cz

Hned tři firmy, které jsou zalistované na trhu Start pražské burzy, v poslední době avizovaly záměr jít si již podruhé pro kapitál prostřednictvím vydání nových akcií. Ve dvou případech jde o společnosti, jejichž hospodaření je ztrátové, a tak bude zajímavé sledovat, jak se to odrazí na zájmu investorů. Čtěte další vydání Investičního newsletteru E15 .

Trh Start pražské burzy, který tento měsíc slaví pět let své existence, se těší čím dál větší pozornosti. Významným milníkem bylo zalistování akcií online lékárny Pilulka na podzim 2020. Šlo tehdy o vůbec první titul v Praze z odvětví e-commerce. Ta zažívala během pandemie covidu obrovský boom a zakladatelé firmy bratři Kasové navíc dokázali úspěšně prodat investorům svou vizi. Titul od té doby patří mezi českými akciemi k nejdiskutovanějším na sociálních sítích, zejména pak na Twitteru.

Možná ještě důležitější byl loňský rok – v něm si na trh určený pro menší a střední podniky zašlo pro kapitál hned pět nových firem a počet zalistovaných titulů tím narostl již na třináct. Konkrétně šlo o slovenskou společnost Gevorkyan, která podniká v oboru práškové metalurgie, online prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy, výrobce klik a kování M&T, gastronomickou skupinu Coloseum Holding a o technologickou firmu Hardwario.

Akcie upsal také zpracovatel kůží Karo Leather. S jeho cennými papíry se sice obchoduje na trhu Start již od podzimu 2019, firma se však rozhodla vydat nové akcie, aby získala prostředky na další rozvoj. Všechny uvedené podniky loni dohromady prodaly nově vydané cenné papíry v celkové hodnotě přibližně 1,1 miliardy korun. Slušný výsledek.

Letos zatím záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku na trhu Start oficiálně avizovala společnost Mmcité. Úpis se má uskutečnit do poloviny roku. Mezi produkty firmy z Bílovic u Zlína patří nejen prvky městského mobiliáře, autobusové zastávky nebo přístřešky, ale i parkové lavičky, pítka či stojany na kola. Jejím cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizice a rozšíření výrobních kapacit.

Vedle toho mají hned tři firmy v plánu uskutečnit takzvanou sekundární veřejnou nabídku, z toho dvě v nejbližší době. Společnost Pilulka hodlá zhruba v polovině letošního roku v rámci druhotné nabídky prodat až 500 tisíc akcií (nyní jich je vydaných 2,52 milionu). Původně tak chtěla učinit v cenovém rozmezí od 500 do jednoho tisíce korun za kus, vzhledem k propadu kurzu však na valné hromadě došlo minulý týden k rozšíření pásma na jednu korunu až jeden tisíc korun. V úterý kurz činil 480 korun.

Důvodem emise je mimo jiné špatná finanční situace firmy, a tedy snaha navýšit objem hotovosti na účtech. Cash společnost v posledních dvou letech propálila zejména kvůli expanzi do zahraničí. V loňském roce činil čistý peněžní tok minus 110 milionů korun, rok předtím z účtů firmy odteklo 60 milionů. Sama firma jako důvod vydání nových akcií v dubnové tiskové zprávě uvedla, že výnos z emise „bude použitý především na další růst rozvíjejících se trhů, na investice do e-health platformy Plus Care, na investice do unikátního IS/IT řešení a na případné další sektorové akvizice“.

Upsat nové akcie se chystá i společnost Gevorkyan. V SPO (Secondary Public Offering) chce investorům prodat cenné papíry v hodnotě 50 až 60 milionů eur, tedy v přepočtu současným kurzem 1,16 až 1,4 miliardy korun. To by bylo více než 727 milionů z primární veřejné nabídky. Což je mimochodem sám o sobě rekord trhu Start. Ten předchozí držela Pilulka se 307 miliony.

Plánovaný úpis nových akcií Gevorkyanu je doprovázen zavedením mezinárodních účetních standardů. „Jediné, co nás brzdilo, bylo zavedení mezinárodních standardů. Finanční oddělení na to však duplo, hotové budou tento rok a následně plánujeme i novou emisi cenných papírů,“ uvedl zakladatel firmy a předseda představenstva Artur Gevorkyan v rozhovoru pro slovenské Hospodárske noviny (h/t analytici Fio banky).

SPO v tomto případě však není záležitostí příštích týdnů či měsíců, ale spíše příštího roku. Podle Artura Gevorkyana je navíc ambicí zalistovat v budoucnu cenné papíry na hlavním trhu pražské burzy.

Třetím zájemcem o peníze investorů je gastronomická skupina Coloseum Holding. S akciemi firmy se na Startu obchoduje od loňského léta. Firma chce vydáním nových akcií v dohledné době získat finance na splacení části dluhu bance. Objem SPO by mohl přesáhnout 30 milionů korun, uvádí firma v prezentaci pro investory určené pro pravidelný bilanční Start Day, který pražská burza pořádá 15. a 16. května.

Nutno připomenout, že při IPO byl zájem investorů o akcie Colosea poměrně vlažný. Sektor gastronomie byl přece jen v předchozích letech značně zasažený pandemií covidu a následně inflací. Firmu náročné období poslalo do hlubokých ztrát. Posuďte sami:

Doplněno o vyjádření firmy Coloseum (11.5.): Pizza Coloseum neplánuje žádné SPO v tomto roce. Jedním z klíčových cílů firmy je dále snížit celkové zadlužení. Firma pracuje simultáně se dvěma variantama, jednak s odprodejem nemovitosti v majetku holdingu (a snížením bankovního dluhu) a jednak navýšením kapitálu majoritním vlastníkem panem Mužátkem.

Co si z toho vzít jako investor? Je jedině dobře, že tuzemští investoři mají prostřednictvím trhu Start možnost investovat do menších českých i slovenských firem a podílet se jako akcionáři na jejich úspěších i neúspěších. Ne každý může investovat do soukromých podniků prostřednictvím private equity fondů, kde bývají velké požadavky na minimální vložený kapitál. Kvalita jednotlivých podniků na Startu se však výrazně liší a velmi zajímavé bude v tomto ohledu sledovat například další osud Pilulky. Ještě loni v lednu se její akcie obchodovaly až za 1800 korun, od té doby kurz spadl o přibližně 75 procent. Hospodaření bylo loni výrazně ztrátové. Firmě jsem se v textu v newsletteru a na webu E15 věnoval nedávno. Na druhou stranu se na Startu ale rýsují i úspěšné příběhy – potenciál z hlediska růstu i ziskovosti ukazují firmy Bezvavlasy, Gevorkyan či Karo Leather. Ta mimochodem v říjnu 2019 prodala jeden milion akcií po 40 korunách. V současnosti je kurz již 172 korun, tedy více než čtyřnásobný. Zajímavý je i příběh výrobce dronů Primoco, jehož produkci a hospodaření podpořila válka na Ukrajině a rostoucí zájem o bezpilotní letouny pro vojenské účely. Cena akcií Primoca se za posledních 12 měsíců zdvojnásobila. Pro investory mohou být (některé) tituly z trhu Start zajímavým doplňkem portfolií. Zbývá jen doufat, že firem, které se rozhodnou jít na pražskou burzu (ať už hlavní trhy, či Start), bude do budoucna přibývat. Českému kapitálovému trhu by to prospělo víc než netransparentní a leckdy velmi rizikové až pochybné dluhopisové emise.

Start Day se blíží, firmy zveřejňují prezentace pro investory

Na začátku příštího týdne pořádá pražská burza pravidelný bilanční Start Day. Firmy zalistované na trhu Start na něm budou prezentovat analytikům a investorům své výsledky a rovněž plány do budoucna. Prezentace některých firem již jsou dostupné na internetu. Platí to i pro obě e-commerce firmy – Pilulka a Bezvavlasy.

Jak upozornil analytik Patrie Ján Hladký, poprvé chybí výhled hospodaření firmy Pilulka pro nadcházející rok: „Jedinou důležitější informací je, že rozvinuté trhy CZ a SK vyprodukovaly v roce 2022 provozní zisk EBITDA 36,5 milionu korun (1,5procentní marže), zatímco Rumunsko, Maďarsko a nově Rakousko skončily na minus 37 milionech korun (marže –47 procent).“

Management se podle něj snaží na číslech ukázat, že ziskové hospodaření firmy je možné, zároveň ale poodhaluje odvrácenou tvář oboru e-commerce (konkrétně online prodeje léků) a tou jsou velmi nízké marže. „Zatímco nové trhy Pilulku na nákladech stojí 120 milionů korun při 80 milionech tržeb, ty rozvinuté více než 2,3 miliardy korun při tržbách skoro 2,4 miliardy korun. Tedy nám ukazuje, jak vysoce nákladový tento byznys do budoucna bude,“ dodává.

Daleko lépe vypadají čísla online prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy. Jak jsem psal nedávno, firmě loni vzrostly tržby i zisk. A tento trend by měl pokračovat i letos. Za celý rok by tržby měly podle odhadů managementu narůst z loňských 512 milionů na více než 700 milionů korun. Zisk po zdanění by se měl zvýšit z necelých 28 na 41 milionů korun. Akcie Bezvavlasy se obchodují za bezmála 600 korun, cena při IPO, které se uskutečnilo na přelomu srpna a září, byla 490 korun.

Realitní a investiční skupina Premiot Group, jejíž dceřiné firmy na konci minulého roku neuhradily své závazky vůči investorům, nastínila v dopise adresovaném vlastníkům dluhopisů své další kroky. Výsledkem reorganizace by měla být alespoň částečná budoucí úhrada dlužných peněz. Pohledávky věřitelů jdou do stovek milionů korun. Právníci, kteří zastupují poškozené investory, jsou však ohledně plánů Premiotu, resp. jejího majitele Ondreje Spodniaka, velmi obezřetní.

„Chtěli bychom Vás informovat o plánované restrukturalizaci skupiny Premiot. Cílem je především ochrana stávajících majetkových hodnot, následný prodej či dokončení jednotlivých projektů a tím dosažení maximálního uspokojení věřitelů,“ stojí mimo jiné v dopise. „Uspokojení věřitelů bude u jednotlivých dlužnických společností rozdílné, a to v závislosti na výnosu z konkrétních projektů,“ píše se rovněž v dokumentu.

Rezervovaný postoj k dokumentu zaujala advokátní kancelář KLB Legal, která zastupuje část věřitelů Premiotu: „Na základě analýzy formy a struktury financování skupiny Premiot, způsobu distribuce obrovského množství dluhopisů nezkušeným retailovým investorům, jakož i ve světle dosavadní krizové komunikace emitenta považujeme jakékoli sliby skupiny Premiot za nedůvěryhodné.“

• Zadlužená skupina Premiot chystá reorganizaci. Právníci označují sliby za nedůvěryhodné (E15)

Zatímco ještě v listopadu loňského roku se troyská unce zlata obchodovala za cenu jen mírně přesahující 1600 dolarů, v minulém týdnu překročila i hranici 2050 dolarů za unci. Drahý kov tak od loňského podzimního minima vydělal investorům až 28 procent, píše ve svém článku Jaroslav Bukovský. Zlato je v současnosti nejdražší od vpádu Rusů na Ukrajinu loni na jaře.

„Hovořit můžeme o fenoménu takzvaného ,bull runu‘ na zlato. Ekonomická i politická nejistota, za níž stojí bankovní krize či konflikt na Ukrajině, vedla jako obvykle k potřebě bezpečných investic, mezi něž zlato dlouhodobě patří. Obrat ke zlatu tak lze vnímat jako indikátor strachu z ekonomické recese a poklesu dolaru,“ řekl E15 analytik společnosti Zlaťáky.cz Jakub Petruška.

VÝVOJ SPOTOVÉ CENY ZLATA

Zlato nakupuje i Česká národní banka. „ČNB během roku 2022 část zlata dokoupila podle postupu pro držbu zlatých zásob schváleného v roce 2019, jehož primárním cílem je udržet objem zlata ČNB na určité minimální úrovni,“ uvádí výroční zpráva ČNB za loňský rok. ČNB podle ní měla ke konci roku 2022 v držení přibližně 12 tun zlata.

• Zlatý boom zastínil akcie na Wall Street. Po drahém kovu šílejí centrální banky včetně české (E15)

„Polostátní podnik již začal prodávat elektřinu pod cenovým stropem a v budoucnu uvidíme spíše nižší ceny elektřiny, což bude na meziroční bázi znamenat pokles ziskovosti. To může být signál k prodeji akcií,“ říká analytik XTB Štěpán Hájek v článku Globální sólo pro ČEZ. Pražská burza díky jediné akcii poráží svět, znalci varují před obratem.

