Deliveroo může být největší primární emisí v Londýně za deset let | E15.cz

Plánovaný vstup na londýnskou burzu by mohl britskou společnost Deliveroo ocenit až na 8,8 miliardy liber, zhruba 267 miliard korun. Mohl by se tak stát největší primární veřejnou nabídkou akcií za posledních deset let, uvedla agentura Reuters. Vychází z cenového rozpětí, které firma pro účely nabídky zveřejnila. Deliveroo rozvážející jídlo těží z prudkého růstu poptávky v důsledku koronakrize.