Desetinásobek Wall Street. Parket ovládly drahé kovy, jeden z nich je nejvýnosnější komoditou světa
- Drahé kovy v uplynulém roce díky geopolitice a průmyslové poptávce násobně překonaly akciový trh.
- Hlavním hybatelem je kritický význam kovů pro AI a zelenou energii.
- Novou investiční story mohou být akcie recyklátorů drahých kovů.
Jsou to výnosoví králové, kteří dokázali v uplynulém roce bezezbytku vytěžit narůstající globálněpolitickou tenzi i zcela absorbovat elementární ekonomické trendy světa. Dokázali, a to mnohdy i drobným investorům, vydělat až téměř desetinásobek amerických akcií, a to při podstatně nižších cenových výkyvech, které burzovní insideři strašidelně nazývají volatilitou. Ba právě naopak: nabídli křivky exponenciál, které by se daly takřka bez úpravy překreslit do učebnic matematiky či statistiky. Navíc se zdá, že mohou být z hlediska svého růstu teprve v poločase. Drahé kovy.
Existují jen dvě komodity na světě, které za poslední rok zdražily o 150 a více procent. V obou případech jde o drahé kovy, a to o platinu a stříbro. Zlato sice s ročním ziskem kolem sedmdesáti procent ve svaté trojici nejcennějších kovů pokulhává, i tak jeho výkonnost ale takřka čtyřikrát převýšila Wall Street. Ačkoli živelné zhodnocování drahých kovů mělo svůj geopolitický společný jmenovatel, byznysově stály za jejich zdražováním individuální story. Do role absolutního růstového fenoménu přitom investoři obsadili stříbro. V posledním roce jde totiž o suverénně nejrychleji zdražující komoditu světa a ani mírná korekce z posledních dnů na tom nic nemění.
„Společným jmenovatelem úspěchu stříbra a platiny je jejich kritická role v globální energetické transformaci. Zatímco stříbro profituje z masivního rozvoje fotovoltaiky a nové generace solárních článků, platina těží ze strategického postavení v rozvíjející se vodíkové ekonomice a v ekologizaci automobilového průmyslu,“ vysvětluje šéf správy aktiv Raiffeisenbank Miroslav Paděra. Tak trochu po vlastní ose a mírně mimo průmyslový svět jde žlutý kov. „Pro zlato je důležitá vysoká poptávka ze strany centrálních bank, kterou v posledních měsících doprovází i vysoké nákupy běžných investorů,“ dodává ekonom Finlordu Boris Tomčiak.
Stříbro jako nejlepší vodič elektřiny je přitom vedle energetiky klíčové i pro rozvoj umělé inteligence. Rozvoj datových center a čipů pro AI totiž vyžaduje obrovské množství stříbra v konektorech a součástech, které musí zvládnout vysoké napětí a rychlý přenos dat. Kromě toho se uplatňuje i v elektromobilitě. Management jeho těžby přitom není jednoduchý, protože takřka tři čtvrtiny vytěženého stříbra jsou vedlejším produktem při těžbě jiných průmyslových kovů. Výsledkem je fenomenální výnos stříbra. Jak uvádějí statistiky Trading Economics, jen za uplynulý měsíc zdražilo o 40 procent, za uplynulý týden pak o šestnáct a jeho růstová story tak dokonce v poslední době zrychlovala.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!